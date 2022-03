Ministerul Apărării din Marea Britanie spune că Rusia a recunoscut faptul că a folosit arme termobarice în Ucraina. Săptămâna trecută, Londra se arăta foarte îngrijorată de scara la care ar putea fi utilizate, după cum declara secretarul britanic al apărării, Ben Wallace.

„Ministerul rus al Apărării a confirmat utilizarea sistemului de armament TOS-1A în Ucraina. TOS-1A utilizează rachete termobarice, creând efecte incendiare și de explozie.

Urmăriți videoclipul de mai jos pentru mai multe informații despre această armă și impactul său devastator”, a transmis ministerul Apărării din Marea Britanie într-o postare pe Twitter.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022