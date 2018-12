Este cel mai fericit român! Banca i-a șters datoriile!

Un consumator din Bucureşti a obţinut un beneficiu de aproape 39.000 de euro în urma negocierii cu banca. Prin procedura desfăşurată în cadrul CSALB i-a fost anulată perceperea pe viitor a comisionului de administrare, în cuantum de 35.000 de euro, plus restituirea comisionului de acordare a creditului, în valoare de 3.770 de euro, arată CSALB într-un comunicat.

Astfel, costul creditului pentru acest consumator a scăzut cu 38.770 de euro.

“Dacă până acum cea mai mare sumă de care a beneficiat un consumator a fost de 20.000 de euro, într-un caz social, astăzi vorbim despre un caz în care valoarea beneficiilor aproape că s-a dublat. Creşterea sumelor pe care instituţiile financiar-bancare le scad din sold sau din costul creditelor reprezintă dovada faptului că băncile sunt dispuse să negocieze cu adevărat condiţii mai bune pentru consumatori, în scopul continuării relaţiilor contractuale cu aceştia şi pentru rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, iar nu în instanţă“, a spus Alexandru Păunescu, membru al Colegiului de Coordonare CSALB.

Cum s-a desfăşurat negocierea

Soluţia a fost propusă de conciliatorul Marieta Avram, după trei luni de discuţii cu ambele părţi implicate, banca şi consumatorul.

“Este un caz special prin valoarea mare a creditului, prin faptul că acest consumator nu se încadra în dispoziţiile legii dării în plată, ceea ce însemna că, din punct de vedere judiciar, consumatorul nu avea alte alternative decât calea negocierii. Dar, pentru că acest credit a fost acordat pe o perioadă foarte mare, soluţia propusă a fost de a rezolva în acest moment doar o parte dintre problemele ridicate. Restul, pot fi rezolvate într-o altă etapă de negociere, prin intermediul CSALB”, a spus Marieta Avram, Conciliatorul CSALB care a soluţionat acest caz.

O declaraţie mai detaliată a Marietei Avram se găseşte în clipul video de aici.

Consumatorul A.D. este la al doilea caz soluţionat favorabil prin intermediul CSALB. În primul caz, o altă banca a fost dispusă să închidă creditul şi să şteargă soldul rămas, în valoare de 18.000 de euro. Conciliatorul care a propus soluţia în acea situaţie a fost Roxana Mustăţea.

Cum descrie consumatorul A.D. experienţa

“Am ajuns să colaborăm cu CSALB la îndemnul unei bănci faţă de care aveam o serie de revendicări. La început am avut reticenţe – sugestia venind de la partea adversă – şi am considerat că, probabil, este o strategie de amânare care nu ne va aduce vreun folos. Până la urmă, am depus totuşi la CSALB dosarele privind două credite contractate la două instituţii bancare diferite, în vederea concilierii. Acolo am avut surpriza să întâlnim oameni cu adevărat interesaţi să ne ajute în negocierea cu băncile. Menţionez pe doamnele conciliator Roxana Mustăţea şi Marieta Avram care au avut o contribuţie importantă în obţinerea unor rezolvări convenabile în ambele dosare. De remarcat este faptul că, într-unul din cazuri, în care ne blocasem, urmând să mergem în instanţă, doamna Avram a propus şi obţinut o soluţie ingenioasă”, spune clientul.

Astfel, acesta a rezolvat o parte din revendicări şi, în acelaşi timp, şi-a păstrat opţiunea de a acţiona în viitor pentru rezolvarea celorlalte.