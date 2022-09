George Simion se implică în cazul Caracal! Liderul aur a fost la Craiova: Măcar nouă se ne dea un răspuns

Duminică seara, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a promis că se va implica în cazul Caracal și chiar s-a ținut de promisiune. Astfel, George Simion a fost la Craiova în cursul zilei de miercuri, 28 septembrie, alături de bunicul Luizei Melencu, Ștefan Iordache.

Așadar, liderul AUR a fost prezent la întâlnirea cu procurorii, iar apoi a declarat la România TV ce s-a discutat în cadrul acestei întâlniri, dar și care sunt pașii care vor urma.

„Sigur, bunicii in calitate de parte in dosar au fost sfatuiti sa faca noi solicitari. Vom face aceste solicitari, ca macar noua, parlamentarii, sa ne dea un raspuns, daca pe acesti oameni ii umilesc, cum umilesc pe toata lumea.

Cum e cazul lor, tragic, asa sunt zeci de mii in Romania. SIIJ nu prea si-a facut treaba, sa vedem daca Inspectia Judiciara si-o va face, in sensul de a-i penaliza pe procurorii care nu isi fac datoria”, a spus George Simion pentru sursa anterior citată.

Rețelele de trafic de persoane sunt acoperite

George Simion precizase, anterior, că rețelele de trafic de persoane sunt acoperite de mulți factori de decizie din România, adăugând, de asemenea, și CSAT-ul.

„Acum, sa nu-mi cereti probe, insa multe dintre persoanele din CSAT cunosc retelele de trafic de carne vie, au de profitat de pe urma lor pentru gastile lor politice, ati vazut ieri cum si-au marit salariile pentru oamenii lor care nu fac nimic in primarii, in dauna oamenilor necajiti. Eu am venit aici pentru ca am raspuns la solicitarea unui cetatean. I-am vazut pe multi care au vrut din cazul Caracal si din aceasta nenorocire sa profite. Eu nu vreau asta.”, a mai spus George Simion.

Nu s-a făcut nimic în cazul Caracal

Bunicul Luizei Melencu, Ștefan Iordache, a precizat că cei care trebuiau să se ocupe de acest caz nu au făcut nimic pentru a afla ceea ce s-a întâmplat cu fetele. Acesta mai spune că persoana care chiar nu a făcut nimic este procurorul de caz.

„Oamenii astia nu au facut absolut nimic, sa imi zica si mie ziua si ora cand au cautat-o pe Luiza. Mai ales procurorul asta, Vasilescu, nimic nu a facut.”, a completat Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu.