Farul Constanța a pierdut duminică, pe teren propriu, meciul împotriva proaspetei promovate, Poli Iași, cu scorul de 1-3 (1-2), într-o partidă contând pentru etapa a 3-a din Superliga României.

Pentru campioana în exercițiu este primul eșec al actualului sezon din Liga 1. Cu o echipă mult schimbată, cu mulți dintre jucătorii titulari menajați, Farul a fost dominată timp de 90 de minute, și doar câteva intervenții de efect ale lui Buzbuchi au făcut ca scorul să nu capete proporții în favoarea moldovenilor.

Poli a deschis scorul prin Luis Phelipe, în minutul 11, cu un șut deviat, după care elevii lui Leo Grozavu au dublat avantajul cu golul din minutul 37, când Vojtus a reluat în plasă, din fața porții, cu o lovitură de cap.

Farul a redus din diferență, înainte de pauză, golul lui Enes Sali fiind validat abia după câteva minute de consultare a sistemului VAR, fiind anulat inițial pe motiv de offside.

Mutările făcute de Ghorghe Hagi la pauză nu au adus modificări pozitive în jocul „marinarilor”, Farul primind încă un gol, în minutul 51, Luis Phelipe reușind dubla.

Gazdele au încercat să revină în joc, dar fără a reuși să creeze ocazii clare de gol. Mai mult, ieșenii au mai avut ocazia de două ori să majoreze scorul, Buzbuchi intervenind salvator de fiecare dată.

Gheorghe Hagi a părut că și menajează titularii pentru meciul pe care Farul Constanța îl va juca joi, 3 august, cu Urartu, în manșa secundă a turul doi din preliminariile Conference League.

„Bucuros pentru rezultat. Am făcut o partidă bună, de angajament. Mă bucur pentru băieţi! Pentru că nu am jucat rău până acum, dar gafele ne-au curăţat. Azi am fost un pic mai atenţi, şi în faţa porţii şi în apărare. La noi, la victorie facem prea multe petreceri şi la înfrângere facem înmormântări. Probabil era nevoie de această descătuşare, ca să mergem mai departe. Luis Phelipe este un jucător cu calitate, nu întâmplător l-am ales. Nu este acum la nivelul maxim al pregătirii şi al acomodarii, dar poate creşte. Cât despre cei care ne criticau, nu îmi place polemica. Am câştigat azi şi mergem mai departe”, a declarat Leo Grozavu după victoria cu 3-1 obţinută duminică, la Ovidiu, cu Farul.