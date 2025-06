În marile magazine alimentare, în special în orele de vârf, escrocii pun în aplicare o metodă extrem de eficientă de a fura date bancare și anume: „cardul alb”.

Acest mod de fraudă s-a extins deja în mai multe țări europene și dă multe bătăi de cap. Victimele nu își dau seama că au fost păcălite decât mult prea târziu, când banii au dispărut din conturi.

Metoda este folosită de obicei în supermarketuri aglomerate, unde clienții nu sunt atenți la detalii. Infractorii acționează rapid și fără să atragă atenția, profitând de neatenția și graba cumpărătorilor.

Nimic nu pare suspect în timpul tranzacției, ceea ce face ca frauda să fie extrem de greu de detectat la timp.

Elementul principal al metodei „cardul alb” este un skimmer – un dispozitiv minuscul, ușor de ascuns în fanta terminalului POS.

Escrocii îl montează discret, fără a fi observați, în aparatul de plată cu cardul de la casa de marcat. Acesta copiază imediat toate datele esențiale ale cardului: numărul, data expirării, codul CVV și, în unele cazuri, chiar codul PIN.

Cu aceste informații, infractorii creează o replică a cardului, folosind un card alb gol, echipat cu cip și bandă magnetică. Această clonă devine funcțională și poate fi utilizată pentru cumpărături ulterioare, în alte locații, unde plata nu necesită autentificare suplimentară.

„Nu am observat nimic neobișnuit. Am introdus codul PIN și am plătit ca de obicei. Abia când mi-am verificat tranzacțiile am văzut că era o achiziție de 300 de euro pe care nu o făcusem”, a povestit o victimă.