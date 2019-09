Enterprise Concept implementeaza si mentine cel mai mare numar de fluxuri de afaceri automatizate din Romania pentru intreprinderile mari. Prin urmare, este absolut firesc sa aducem mai multa valoare clientilor nostri, acolo unde fluxurile de lucru inca necesita introducerea, importarea sau exportarea volumelor mari de date prin procedee manuale. Astfel, tehnologia Enterprise Concept sprijinita de UiPath vine in ajutorul clientilor prin optimizarea timpului si efortului acestora, in vederea eliminarii complete a taskurilor manuale.

UiPath este lider al erei „Automation First” – promovand conceptul „un robot pentru fiecare persoana”, oferind instruire gratuita si fiind deschis colaborarilor, permitand robotilor sa invete noi abilitati prin intermediul inteligentei artificiale si cu ajutorul machine learning. Luand-si angajamentul de a facilita accesul la abilitati digitale la mai mult de un milion de oameni, platforma RPA a Uipath a automatizat deja milioane de sarcini repetitive pentru afaceri si organizatii guvernamentale din intreaga lume, imbunatatind productivitatea, experienta clientilor si satisfactia angajatilor la locul de munca.

Principalul obiectiv al platformei Enterprise Concept de automatizare a proceselor, Centric BPM, este acela de a optimiza procesele interne ale clientilor nostri prin eliminarea activitatilor redundante si prin automatizarea procesului de afaceri in ansamblu – in timp ce robotii software ai UiPath se ocupa de automatizarea activitatior manuale ale utilizatorilor din aplicatii.

Cele doua solutii conlucreaza pentru imbunatatirea proceselor interne ale clientilor nostri. Prin acest parteneriat, putem elimina complet interventia utilizatorilor in anumite procese – daca si clientul decide acest lucru.

„Pe langa faptul ca este o companie de software, Enterprise Concept este si casa de consultanta, avand o abordare unica pe piata romaneasca, datorita modelului de business. Nu numai ca intelegem nevoile clientilor nostri, dar suntem, de asemenea, echipati cu unul dintre cele mai puternice software-uri pentru automatizarea fluxului de afaceri, respectiv Centric BPM care are acum alaturi tehnologia RPA Uipath.

Este la indemana pentru clientii nostri sa apeleze la serviciile pe care le oferim in vederea implementarii strategiei RPA. 14 ani de experienta ne-au invatat unde adauga un robot cu adevarat valoare unui flux de afaceri automatizat. Cunoscand parametrii fluxului si stiind cand vor interveni schimbari, reusim sa mentinem robotul mereu in perfecta functionare.

Si, desigur, ca in orice afacere sau companie pe care am dezvoltat-o, obiectivul nostru este sa fim cel mai mare si mai de incredere partener UiPath in Romania – in mai putin de doi ani.” – Radu Voicu, CEO si fondator al grupului Enterprise Concept Hex IT.

Pentru a afla mai multe despre UiPath, vizitati www.uipath.com .

Impreuna reusim sa inovam.

Lider in ceea ce priveste numarul de procese automate implementate in Romania, Enterprise Concept este o companie infiintata in urma cu 14 ani.

Specializarea companiei este reprezentata de Business Process Management si Digital Process Automation. Avand peste 65 de consultanti business si tehnici, Enterprise Concept detine in portofoliul ei 6 din Top 10 companii din Romania, raportat la cifra de afaceri anuala.

Afla mai multe pe pagina oficiala:

www.enterprise-concept.ro

