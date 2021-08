Luni, 9 august, preţul electricităţii a atins un nou nivel record în Spania, după o serie de luni de zile cu o tendinţă ascendentă de neoprit, ceea ce s-a repercutat în inflaţie şi în costurile de producţie.

Energia electrică în Spania, aproape triplu faţă de acum un an

Preţul mediu pe piaţa angro, care determină o bună parte din factura la electricitate, a atins luni nivelul maxim istoric de 106,74 euro (circa 125 de dolari)/MWh şi este aproape triplu faţă de cel din a doua zi de luni din august 2020, conform datelor Operatorului Pieţei Iberice de Electricitate (OMIE), notează agenţia EFE.

Anteriorul record fusese înregistrat pe 20 iulie, când media a fost de 106,57 euro/MWh. Până în prezent, luna iulie a fost “cea mai scumpă” din istorie, cu o medie de 92,4 euro/MWh.

Organizaţia consumatorilor Facua a solicitat luni să fie demarate deîndată “măsurile pentru frânarea speculaţiilor la fixarea tarifelor la electricitate”.

Executivul, condus de socialistul Pedro Sanchez, a aprobat deja o reducere a taxei pe valoare adăugată de la 21 % la 10 % la factura la energie electrică şi suspendarea temporară, în trimestrul al treilea, a impozitului pe producţia de electricitate (7 %), însă preţul rămâne la niveluri neobişnuit de ridicate.

Care este situaţia în România?

Electricitatea s-a scumpit masiv şi pe bursa de profil din România. Scumpirile ajung mai departe în facturile românilor care îşi reînnoiesc abonamentele.

În mai 2021, un număr de 3,75 de milioane de contracte erau pe piața liberă, adică 42% din consumatorii casnici. Restul de 5,1 milioane de gospodării aveau, la acel moment, contracte de serviciu universal.

Potrivit E-nergia.ro, care a analizat scumpirea energiei pe bursa de specialitate şi a comparat tarifele principalilor furnizori, românii vor trebui să scoată din buzunar, în plus, între 6 și 19 lei în plus la fiecare 100 kWh consumați.

Oferte principalilor furnizori din ţara noastră, potrivit E-nergia.ro

Cea mai bună ofertă pe care Enel a trimis-o clienților săi era ceea ce se cheamă Enel Simplu Anual. Ea presupunea atunci un preț al energiei active de aproape 0,33 lei/kWh, și era fără abonament. Acum, această ofertă a Enel vine cu un preț al energiei active de 0,46 lei/kWh, deci cu 13 bani/kWh mai mult, bani pe care i-ați plăti în plus dacă la reînnoirea contractului, care va avea loc în ultimele luni ale acestui an, ați alege același plan tarifar. Adică 13 lei în plus la o factură lunară de 100 kWh, fără TVA, sau 15,5 lei, cu TVA.

A doua cea mai bună ofertă trimisă de Enel era Enel Fix Online Salut, 0,23 de lei/kWh pentru energia activă și 0,19 lei abonament zilnic. Dacă la reînnoire ați alege aceeași ofertă (fără Salut, Fix Online simplu pentru că sunteți deja client Enel în concurențial) ați plăti, cel puțin pe baza ofertei de acum, 0,34 lei/kWh pentru energie și 0,35 lei/zi abonament. Deci, în plus, la o factură lunară de 100 kWh, ați plăti în plus 19 lei, cu tot cu TVA.

Electrica Furnizare avea, pentru ultima parte a anului trecut, cea mai bună ofertă concurențială sub forma tarifului Stabil 30. Atunci, prețul energiei active era de 0,32 lei/kWh. Acum, aceeași ofertă vine cu un preț de furnizare de 0,39 lei/kWh. Deci, la o factură de 100 kWh, dacă acesta va fi prețul din noul contract, veți plăti în plus circa 8 lei, cu TVA. Această ofertă însă este valabilă, din datele companiei, doar pentru contractele încheiate până la finalul acestei luni, deci nu putem ști care va fi prețul din ultima parte a anului, când vă expiră vechiul contract.

CEZ avea, în ultima parte a anului trecut, cel mai bun preț în oferta CEZ Eficient, care presupunea un preț al energiei active de 0,276 lei/kWh, la care se adaugă abonamentul de 0,32 lei/zi. Acum, în aceeași ofertă, prețul este de 0,31 lei/kWh, iar abonamentul zilnic este de 0,38 lei. La fel, acest plan tarifar este valabil pentru contracte încheiate până la finalul lunii septembrie, deci nu putem ști nivelurile pentru finalul anului, când vă expiră contractul. Deci, la o factură de 100 kWh, ați avea de plătit în plus circa 6 lei, cu tot cu TVA.

În ultima parte a anului trecut, E.On avea drept cea mai bună ofertă concurențială fără abonament una denumită Start Electric. Cine a accesat-o, plătește un preț de circa 0,34 lei/kWh pentru energia activă, Dacă, la reînnoirea contractului, ar accepta același plan tarifar, acum prețul energiei active este de 0,42 lei/kWh. Scumpirea ar fi, așadar, de 9,5 lei, la o factură de 100 kWh.

Tot atunci, E.On informa clienții că mai are în ofertă și produsul Home Electric, un plan tarifar cu abonament. La acea vreme, prețul energiei active era de 0,265 lei/kWh, iar abonamentul zilnic era de 0,4 lei/loc de consum. Compania are și acum această ofertă, dar tarifele sunt altele: 0,345 lei/kWh, la aceeași valoare a abonamentului. Așadar, dacă, la prelungirea contractului, ați alege aceeași ofertă, la un consum lunar de 100 kWh, ați plăti în plus tot 9,5 lei.