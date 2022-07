Emily Burghelea, Majda şi Cosmina Păsărin vor prezenta emisiunea „Vorbeşte Lumea”

Întrucât Adela Popescu, Bogdan şi Shurubel au intrat în vacanţa de vară, emisiunea matinală „Vorbeşte Lumea”, de la PRO TV, va fi moderată de alte trei vedete. Este vorba despre Emily Burghelea (fostă concurentă „Bravo, ai stil!”), Majda (cunoscuta actriță din telenovela românească „Regina” și prezentatoare TV a emisiunii „Femeia Alege” de pe PRO 2) şi Cosmina Păsărin.

Deși are o fetiță mică, care abia a început să meargă la creșă, Emily Burghelea a spus că este bucuroasă să prezinte emisiunea TV „Vorbește Lumea”. Recent, aceasta a terminat Facultatea de Comunicare și Relații Publice, iar acum este gata să facă primii pași în lumea televiziunii.

„Pentru mine, emisiunea Vorbeşte Lumea înseamnă extrem de mult! Am 23 de ani, sunt la început de drum şi mă bucur că mi s-a dat şansa să fac parte dintr-un proiect atât de frumos! Este un pas uriaş pentru mine, doar ce am terminat facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, doar ce am dat-o pe Amedea, fetiţa mea, la creşă…

Toate lucrurile s-au aşezat exact aşa cum trebuie ca să pot face parte din fabuloasa echipă Vorbeşte Lumea! Simt că este mâna lui Dumnezeu, iar pentru asta îi sunt extrem de recunoscătoare! Sunt fericită, entuziasmată, emoţionată şi nerăbdătoare să-mi încep dimineţile în platoul Vorbeşte Lumea! Sper din suflet ca cei de acasă să ne urmărească parcursul într-un număr cât mai mare!”, a declarat Emily Burghelea.

Cosmina Păsărin revine în echipa „Vorbește Lumea”

„Să fac parte din această echipă frumoasă şi fresh, pentru mine, este o adevărată plăcere. Avem o energie bună şi îmi doresc ca oamenii de acasă să aleagă să-şi bea cafeaua alături de noi în fiecare dimineaţă, să înveţe alături de noi lucruri despre viaţă şi să se bucure la fiecare noutate. Sunt convinsă că totul o să iasă bine pentru că eu, tot timpul, pun multă pasiune şi iubire în tot ce fac”, a spus, la rândul său, Majda.

Deși Emily Burghelea și Majda sunt noi în echipa PRO TV, Cosmina Păsărin a făcut parte din echipa „Vorbeşte Lumea” şi anul trecut, iar acum a revenit plină de forțe noi.

„Echipa Vorbeşte Lumea este minunată şi sunt recunoscătoare pentru şansa care mi-a fost oferită. Colegele de emisiune sunt fermecătoare, sunt optimiste şi mă bucur că avem ocazia de a petrece dimineţile alături de telespectatorii emisiunii. Veţi întâlni cei mai energici invitaţi, vom dezbate subiecte interesante şi ne vom bucura împreună de vară. Fiţi cu ochii pe noi”, a spus ea.