Datele au fost prezentate în cadrul celui mai mare eveniment de ecommerce din regiune, Seller’s Day, care a reunit peste 3000 de selleri din 25 industrii, cu o cifră de afaceri cumulată de 7 miliarde de euro, într-o platformă virtuală utilizată în premieră în România.

eMAG Marketplace este un ecosistem care susține dezvoltarea afacerilor, oferindu-le acces la infrastructura economiei digitale, know-how, deschidere către o bază de clienți în creștere, dar și instrumente de învățare. De asemenea, canalele online au reprezentat o alternativă pentru multe afaceri care au fost nevoite să își închidă temporar ușile. În acest sens, numărul înscrierilor noi în platformă a crescut cu 40% în ultimele trei luni, peste 3000 de IMM-uri având deja produsele listate sau fiind în curs de listare.

„România are un potențial enorm de creștere economică, susținut prin dezvoltarea economiei digitale. Această componentă aduce valoare adăugată ridicată, are o dezvoltare importantă pe orizontală și construiește generația viitoare de antreprenori. Modelul de business Marketplace accelerează tot acest proces, dezvoltă antreprenorialul online și susține migrarea companiilor către economia digitală”, a declarat Iulian Stanciu, CEO eMAG.

„Astăzi, majoritatea tranzacțiilor din comerț încep online. eMAG Marketplace a dezvoltat cea mai simplă infrastructură pentru comerț care aduce oferta sellerilor în fața a peste 3 milioane de clienți, locul perfect pentru a crește,” a declarat Florin Filote, director eMAG Marketplace, la cea de-a IV-a ediție a Sellers’ Day.

eMAG Marketplace platformă accesată de noua generație de antreprenori

38% dintre business-urile din eMAG Marketplace sunt fondate de antreprenori cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani și alți 36% dintre antreprenori au vârsta mai mică de 40 de ani. Companiile din marketplace au angajat, în medie, 2 oameni care lucrează exclusiv pentru vânzările generate de platformă, ceea ce însemna peste 40.000 de oameni direct implicați în dezvoltarea canalului de vânzare online și în adresarea nevoilor clienților.

Volume în creștere cu 44% în 2019

În 2019, clienții eMAG au achiziționat 13 milioane de produse din oferta sellerilor, cu 44% mai mult comparativ cu anul precedent, livrând peste 8 milioane de comenzi. De asemenea, vânzările celor peste 2000 mii de producători, întreprinderi sociale și ONG-uri înscrise în programul Deschide România au crescut cu 20% în 2019 comparativ cu 2018. Programul va fi extins și va include noi beneficii pe parcursul acestui an.

Categoriile de produse cu cele mai mari creșteri în 2019 față de anul precedent au fost:

Do it Yourself – creștere cu 76%

Home & Deco – creștere cu 51%

Fashion & Beauty – creștere cu 49%

Sport & Outdoor – creștere cu 37%

La evenimenul Sellers’ Day, eMAG a premiat cei mai performanți parteneri cu premii totale de 186.000 euro:

Campionul produselor noi: Prichindel

Campionul livrarilor: Kiwi Line Concept

Premiul activitate exemplară: Salamandra Kids

Premiul Deschide România: Art Factory

Cel mai mare număr de tutoriale eMAG Academy vizionate: Fortis Steel International

Campionul progresului: Ada Concept Water

Campionul stocurilor: Shakti Spa

Evenimentul a pus accent și pe extinderea sellerilor români în afara țării, prin integrarea lor în platformele eMAG Marketplace din regiune sau accesarea platformelor partenere Real.de (Germania), cDiscount (Franța), ePrice (Italia) prin intermediul International Marketplace Network.

Partenerii au avut mai multe sesiuni de training în cadrul cărora li s-au prezentat instrumente prin care pot începe rapid să exporte, crescându-și astfel afacerea.

Foto: Florin Filote, director eMAG Marketplace