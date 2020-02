Ministrul Sănătății, Victor Costache, a anunțat, în cadrul ședinței de Guvern, că eMAG donează un milion de măști pentru populație.

”Ministerul Sănătății împreună cu E-mag semnează joi un acord în care E-mag donează 1.000.000 de măști conforme pentru populație”, a declarat Costache.

De când a apărut coronavirusul, măștile medicale au dispărut din farmacii și sunt vândute pe tot felul de site-uri la suprapreț – 500 de lei pentru cutia de 50 de măşti. Iniţial, farmaciile vindeau măştile la preţul de 25 de bani bucata, arată Antena 3.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență – DSU, a declarat că problema cu lipsa echipamentelor de protecție este la nivel mondial fiindcă majoritatea erau fabricate în China.

Criză la nivel global

În prezent, China reţine majoritatea echipamentelor de protecţie, deoarece statul se confruntă cu un număr mare de bolnavi de coronavirus.

Astfel, conform șefului DSU, inclusiv țări precum Italia sau SUA se confruntă cu insuficiența materialelor de protecție aflate în stocuri.

În context, retailerul online e-Mag anunţă că va suporta diferenţa dintre preţul de achiziţie a măştilor medicale şi cel la care clienţii îl pot cumpăra, astfel încât tariful final va fi de 3 lei/bucată, de la 7 lei/bucată.

„În ultimele zile, pe fondul discuţiilor referitoare la riscul crescut de infecţie cu Covid-19 (Coronavirus) în rândul populaţiei, stocurile de măşti medicale la preţurile obişnuite s-au epuizat.

În aceste condiţii, am văzut cu toţii o creştere foarte mare a preţurilor la aceste produse care erau vândute de selleri prin platforma marketplace şi am identificat câteva soluţii care să rezolve situaţia actuală, în beneficiul clienţilor.

e-Mag va subvenţiona costul măștilor

Dată fiind amploarea fără precedent a cererii pentru astfel de produse am identificat stocuri în România şi am cumpărat tot ce se putea găsi în ţară, de la distribuitorii existenţi. Astfel, am achiziţionat măşti şi la preţul de 7 lei/bucata, însemnând 350 de lei setul de 50 de bucăţi, şi am decis să suportăm diferenţa de preţ în toată această perioadă astfel încât clienţii să le poată cumpăra la 3 lei bucata.

Chiar dacă în magazinele online mari din Vestul Europei preţul pentru o mască a ajuns la 5 lei, iar în farmacii între 3-5 lei sau stocurile sunt epuizate, e-Mag va subvenţiona costul pe perioada crizei de măşti medicale”, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Reprezentanţii retailerului online precizează, totodată, că au identificat stocuri de măşti medicale în Turcia, Macedonia şi Ucraina, „pe care le aşteptăm în zilele următoare în depozitele eMag”.

Te-ar putea interesa și: