Într-o apariție recentă într-o emisiune, Musk a afirmat că „anumite personaje vor să mă omoare”, fără a oferi însă detalii clare despre cine ar fi implicat sau ce dovezi are în sprijinul acestei afirmații.

Aceste declarații vin într-un context tensionat, în care Musk, cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa birocrației guvernamentale și a elitelor politice, continuă să fie o figură controversată. În plus, el ocupă și un rol de consilier informal al fostului președinte Donald Trump, fiind implicat în inițiative de reducere a birocrației federale.

Musk a declarat că i se pare că, atunci când li se iau oamenilor banii pe care îi primesc în mod fraudulos, aceștia se supără foarte tare. El a adăugat că, practic, vor să îl omoare pentru că le oprește frauda și că vor să distrugă Tesla deoarece compania oprește risipa și corupția teribilă din guvern.

Miliardarul a repetat afirmația făcută de mulți parlamentari conservatori, inclusiv Marjorie Taylor Greene, potrivit căreia ar putea exista grupuri de stânga care să coordoneze protestele și atacurile asupra vehiculelor și dealerilor Tesla.

„Cred că există și forțe mai mari. Adică, cine finanțează și cine coordonează totul? Pentru că este o nebunie. Nu am mai văzut niciodată așa ceva. Tesla este o companie pașnică, nu am făcut niciodată nimic dăunător. Eu nu am făcut niciodată nimic dăunător, am făcut doar lucruri productive. Cred că există un fel de boală mintală aici”, a adăugat Elon Musk.