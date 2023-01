Elon Musk, ironizat pe rețelele de socializare după un comentariu legat de Ucraina. Un fost general american a intervenit

CEO-ul Twitter, Elon Musk, a provocat sâmbătă o replică dură din partea unui fost general al armatei americane, după ce a făcut o observație despre armata ucraineană.

Comentariul inițial al lui Musk a venit ca răspuns la un tweet al designerului de jocuri video Richard Garriott, care s-a întrebat despre eficacitatea tancurilor în luptele moderne, în condițiile în care Ucraina urmează să primească un aflux de vehicule blindate ca parte a noilor transporturi de ajutor militar. Garriott a întrebat, de asemenea, dacă nu cumva există ceva la ele care îi scapă.

În propriul său răspuns, Musk a calificat tancurile drept „o capcană mortală”, ceea ce mulți au interpretat ca o sugestie că Ucraina ar trebui să înceteze să le mai folosească împotriva invadatorilor ruși.

„Tancurile sunt o capcană mortală acum”, a scris miliardarul pe Twitter. „Cum niciuna dintre părți nu are superioritate aeriană, rămâne doar infanteria și artileria – în esență, Primul Război Mondial”.

Tanks are a deathtrap now. With neither side having air superiority, you’re left with infantry & artillery – essentially WW1.

Tweetul lui Musk, la fel ca multe altele ale sale, a generat reacții și dezbateri considerabile. Mulți dintre cei care au reacționat au fost critici la adresa directorului general al Twitter, acuzându-l că intervine într-un subiect serios cu care nu are experiență. Printre cei care l-au atacat s-a numărat Mark Hertling, un general-locotenent în retragere din armata americană și expert în afaceri militare europene, care a sugerat că poziția lui Musk a fost atât de prost informată încât nu ar merita să fie îmbrăcată în mod special.

„Nu astăzi, Satana”, a scris Hertling pe Twitter. „Rezoluția mea de Anul Nou este să nu mă implic cu cei care oferă opinii neinformate atunci când au zero expertiză și chiar mai puțină experiență pe subiect.”

My New Year’s resolution is to not engage with those who offer uninformed opinions when they have zero expertise and even less background/experience on the topic. https://t.co/i9J6H6dwYG

Hertling a servit în armată din 1975 până în 2013, ajungând până la poziția de general comandant al Armatei SUA în Europa, înainte de a trece în domeniul politic, fiind numit consilier la Casa Albă sub conducerea fostului președinte Barack Obama până în 2017. În prezent, el are apariții frecvente ca analist militar în cadrul programelor de știri prin cablu și a intervenit adesea în legătură cu invazia Ucrainei.

În ciuda faptului că s-a angajat să evite să intervină în legătură cu aceste remarci, Hertling a răspuns ulterior unui alt utilizator Twitter într-o serie de tweet-uri, explicând că tancurile pot fi considerate „capcane mortale” doar dacă sunt prost întreținute și conduse, printre alți factori.

„Dacă aveți tancuri proaste, echipaje neinstruite, coordonare slabă cu ceilalți membri ai echipei, conducere proastă, atunci da… tancurile pot deveni o „capcană mortală””, a scris Hertling. „Dacă ai echipaje antrenate, un blindaj excelent, o putere de foc superbă & de rază lungă de acțiune, iar toți membrii echipei s-au antrenat împreună în războiul cu arme combinate, tancurile oferă supraviețuire pentru echipajul lor și un avantaj uriaș pe câmpul de luptă. Așa că faptul că Musk spune că „tancurile sunt o capcană mortală” și că „este nevoie de infanterie și artilerie” este un indicator a cât de multe nu știe”.”

Comentariile lui Musk referitoare la tancuri nu au fost prima dată când acesta a luat poziție cu privire la invazia din Ucraina și nici nu a fost prima dată când astfel de comentarii au generat controverse. În octombrie anul trecut, înainte de preluarea platformei de socializare, Musk a postat pe Twitter un sondaj în care întreba dacă Ucraina ar trebui să cedeze oficial Rusiei controlul asupra peninsulei Crimeea, după ce aceasta a fost anexată în 2014, scrie Newsweek.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022