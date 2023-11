Când a fost văzută, ultima dată, Elodia Ghinescu? Mama ei a făcut noi dezvăluiri despre tragedia care a avut loc cu 16 ani în urmă. Emilia Ghinescu a vorbit despre ultimele zile petrecute alături de fiica ei.

Elodia Ghinescu a murit într-o zi de marți. Cu o zi înainte de a-și pierde viața, a vizitat-o pe mama ei. Au mâncat, apoi și-au făcut planuri împreună. Alături de ea, a fost și fiul ei, Cristian.

„Elodia a murit marți spre miercuri seară. Luni, ne văzusem la mine, acasă, venise să îşi ia băiatul de la noi, venise cu Cristian. Pusesem masa, am mâncat, erau mereu la noi, şi de Sărbători, petreceam împreună.

Înainte de a pleca, mi-a zis să vin peste două zile, adică miercuri, pe la ora 14:00, la ea, la cabinetul de avocatură, ca să mergem împreună la cumpărături, să ne alegem hăinuțe.

Dar, miercuri, n-am mai dat de ea, nici la telefon nu răspundea, nici la cabinet nu era. Am intrat în panică, atunci am bănuit că i s-a întâmplat ceva rău. Apoi am aflat că în seara de dinainte s-a certat rău cu soțul ei.

El o fi lovit-o grav, nu știu ce să zic, dar casa era plină de sânge. El s-a ferit de mine vreun an, nu a dorit să ne spună nimic și nici să ne vadă”, a declarat, marți, Emilia Ghinescu pentru Playtech Știri.