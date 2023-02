CAPITAL: Câte vouchere de vacanță au fost emise prin intermediul cardurilor dvs. în anul 2022?

Elena Pap: Anul 2022 a fost un an cu multe oportunități și din perspectiva reluării acordării de vouchere de vacanță pentru salariații din instituțiile publice.. A crescut atât numărul de tichete de vacanță, cât și valoarea acestora. Ne bucurăm să observăm că acest beneficiu care susține relaxarea și motivarea angajaților din sectorul bugetar și privat crește în fiecare an. Famiile din România au acest instrument prin care descoperă România și locurile minunate pe care le are și în același timp susțin business-urile românești, unitățile de cazare, agențiile și dezvoltă zone din România care până acum câțiva ani erau mai puțin vizitate.

Peste o treime dintre clienții noștri din sectorul privat au acordat în 2022 tichete de vacanță. Estimăm că și anul acesta vom avea un interes crescut din partea angajatorilor pentru cardul Up Vacanță. Această previziune este confirmată și de analizele realizate în platforma noastră de beneficia flexibile Up MultiBeneficii, unde cardul de vacanță este în topul preferințelor angajaților, este pe locul 2, după cardul de masa.

CAPITAL: Care a fost valoarea acestor vouchere?

Elena Pap: Aproximativ 75% dintre clienții din portofoliul Up România provin din sectorul public, iar aici valoarea stabilită a fost de 1,450 lei/angajat. Valoarea medie a voucherelor de vacanță acordată în sectorul privat a ajuns în anul 2022 la puțin peste de 4.000 lei. Valoarea voucherelor, este un beneficiu foarte apreciat, iar tot mai multe unități de cazare decid să accepte voucherele de vacanță pentru că sunt un generator consistent de business.

CAPITAL: Care sunt avantajele în emiterea acestor vouchere pentru angajații din România din perspectiva dvs.?

Elena Pap: Din perspectiva noastră, oferirea voucherelor de vacanță în pachetul de beneficii extrasalariale, oferă următoarele avantaje:

Îmbunătățirea calității vieții: acestea oferă angajaților posibilitatea de a-și planifica vacanțe memorabile în destinații frumoase, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții;

Creșterea motivației și satisfacției: acest beneficiu extrasalarial poate ajuta la îmbunătățirea motivației și satisfacției angajaților, ceea ce duce la o mai bună performanță și productivitate în munca lor;

Atragerea și păstrarea talentelor: beneficiile extrasalariale, cum ar fi voucherele de vacanță, pot fi un factor important în atragerea și păstrarea angajaților performanți;

Îmbunătățirea relației angajator-angajat: acest beneficiu extrasalarial arată angajaților că sunt apreciați și că angajatorul se preocupă de bunăstarea lor, îmbunătățind astfel relația dintre aceștia;

Creșterea loialității angajaților: prin oferirea acestui beneficiu extrasalarial, angajații pot fi mai implicați în activitățile companiei, mai atașați față de aceasta și mai loiali;

Work-life-balance: prin posibilitatea de a-și planifică vacanțe susținute și de un buget alocat de angajator, angajații își crează cadrul pentru relaxare și deconectare de la muncă, ceea ce duce la o mai bună eficiență și productivitate atunci când se reîntorc la serviciu.

CAPITAL: Câți parteneri afiliați care acceptă plata cu aceste vouchere aveți?

Elena Pap: Numărul partenerilor care acceptă tichete de vacanță este în continuă creștere, zilnic avem solicitări noi de afiliere. De aceea astăzi avem acoperire națională în toate zonele turistice ale României, printr-un efort susținut al echipei comerciale, dar și prin proactivitatea unităților de cazare. În anul 2022 s-au făcut tranzacții prin cardul Up Vacanță la peste 90% dintre partenerii noștri afiliați. Vorbim de un portofoliu complex format din agenții de turism, online și offline, unități de cazare dar și site-uri care facilitează plata cu cardurile de vacanță.

Este un produs important din portofoliul nostru, pe care îl promovăm împreună cu partenerii care îl aceptă, am realizat chiar și un catalog de vacanță actualizat periodic unde sunt oferte, discounturi și inspirație pentru cei care își petrec vacanța în România și achită cu Up Vacanță. Ne vom focusa și anul acesta pe creșterea lui și pe asocierea unor experiențe unice.