Elena Merișoreanu a descoperit în urma unui set de analize că are pietre la fiere, așa că va trebui să fie operată. Se pare că această problemă a luat-o prin surprindere pe interpretă, în contextul în care singurul simptom pe care l-a avut a fost balonarea ocazională. Din fericire, aceasta i-a spus medicului ce stări are, iar specialistul i-a făcut un ecograf care a arătat cauza.

Odată descoperită cauza, artista urmează să fie operată pentru ca problema să fie remediată.

„Lună după lună nu te duci să-ți faci toate analizele și m-am dus ieri și le-am făcut cam pe toate. Îi povesteam domnului profesor că la anumite mâncăruri mă balonez și nu știu ce am. Am făcut ecograful și am aflat că am pietre la fiere. Am fost azi dimineață la chirurg, am vorbit cu dânsul și mă operează săptămâna viitoare”, a declarat Elena Merișoreanu la Antena Stars.

Operația este una destul de urgentă, însă cu toate acestea, Elena Merișoreanu susține că este și ușoară și nu se teme pentru ce urmează să se întâmple. Aceasta se așteaptă într-adevăr să fie multe pietre adunate, însă se consideră o persoană puternică.

Ea a vorbit și despre simptomele pe care le-a avut și care i-au trezit semne de împăcare.

„Dacă a zis că e cam urgent, înseamnă că sunt multe pietre. (…) Operația nu e grea, e foarte ușoară. Eu sunt o persoană puternică. Nu mi-e frică de seringi, de operație. (…)Mă balonam, mai ales de la fructe. Dar nu am avut probleme să-mi fie rău, să stau în casă (…) Astea sunt lucruri care la vârsta mea, după atâția ani de muncă, probabil că așa ar trebui să fie”, a mai spus interpreta.

Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan s-au împăcat

De menționat este faptul că, Elena Merișoreanu a reapărut în atenția publicului după scandalul cu Saveta Bogdan. Deși au generat un haos, cele două au anunțat în final că s-au împăcat.

Artista a declarat că Maria Dragomiroiu ar fi fost vinovată pentru neînțelegerea iscată între ele. Mai exact, Saveta Bogdan susținea că Maria Dragomiroiu i-ar fi spus că Elena este divorțată, apoi nu ar mai fi recunoscut.

În acest context, ea a venit și și-a cerut scuze imediat de la Elena Merișoreanu artista iertând-o.

„Am picat la mijloc că proasta! Maria Dragomiroiu m-a pus să spun că Elena e divorțată de soțul ei! Ea m-a trimis să spun în emisiune și după aceea nu a mai recunoscut. Am căzut ca proasta în plasa Mariei. Mama mi-a venit în vis și mi-a zis să nu mă cert, să plec capul. De-aia am venit acum să-mi cer scuze de la Elena”, a declarat Saveta Bogdan în cadrul unei emisiuni TV.