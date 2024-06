Procesul de vot intern pentru alegerea noului președinte al USR s-a finalizat miercuri la ora 12:00. Membrii partidului au avut două zile la dispoziție pentru a-și alege favoritul.

Conform unor surse din cadrul partidului, au fost înregistrate 11.333 de voturi. Astfel, se pare că prezența la vot a fost de 45%.

Estimările arată că Elena Lasconi ar fi câștigat alegerile interne. Aceasta deține și funcția de primar al municipiului Câmpulung Muscel.

Sursele au mai declarat pentru știripesurse.ro că alegerile interne au fost boicotate. Drept urmare, prezența la vot nu a fost cea potrivită.

Odată ce voturile vor fi numărate și noul președinte al USR va fi anunțat, partidul va desemna sâmbătă, în cadrul Congresului, candidatul pentru alegerile prezidențiale și va stabili noua componență a Biroului Național.

Elena Lasconi a obținut peste 60% din voturi, câștigând astfel al doilea mandat.

Elena Lasconi a obținut cel mai mic procentaj de voturi într-o secție de votare, respectiv 47,75%. În alte secții, ea a fost susținută de peste 80% dintre alegători.

Atunci când a fost aleasă prima dată, ea a primit aproximativ 70% din voturi. Primarul în funcție la acea vreme a primit doar 4% dintre voturi.

De asemenea, ea a declarat că are șanse să câștige șefia USR.

”Da, cred că am prima șansă la șefia USR, bineînțeles că cred la fel, dar se poate întâmpla orice, adică nu îmi imaginez acum că gata, competiția nu mai are niciun rost. Eu nu am terminat cu campania după alegerile locale,am avut dezbateri, prin Zoom, e adevărat, am fost full chiar și ziua de ieri care a fost liberă pentru toată lumea (…)”, spunea ea.