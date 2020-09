Producătorul brandurilor Electrolux, Frigidaire, AEG şi Anova, ale cărui vânzări şi câştiguri au fost afectate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a dat asigurări că situaţia a început să se îmbunătăţească iar redresarea solidă a continuat în trimestrul trei, conform agerpres.ro

„Electrolux estimează că impactul negativ iniţial în urma efectelor pandemiei va fi în mare măsură recuperat în profitul operaţional din primele nouă luni din acest an, inclusiv o îmbunătăţire semnificativă a fluxului de numerar”, se arată în comunicatul companiei suedeze.

La Bursa de la Stockholm, acţiunile Electrolux înregistrau vineri un avans de 3,4%.

Grupul a propus acum dividende de şapte coroane suedeze per acţiune, după ce iniţial propusese pentru 2019 dividende de 8,50 coroane suedeze per titlu, dar în martie propunerea a fost retrasă, în urma pandemiei.

Ce se mai arată în comunicat

Electrolux a avertizat că vizibilitatea în trimestrul patru din 2020 rămâne limitată „dar în prezent compania anticipează că performanţele financiare se vor normaliza gradual”, se arată în comunicat.

Electrolux, companie care vinde maşini de spălat, frigidere şi aragazuri sub mărcile Electrolux, AEG, Zanussi şi Frigidaire, este prezentă în România din 1995 prin divizia de vânzări şi marketing în Bucureşti, precum şi prin fabrica de aragazuri de la Satu Mare, la care deţine 99,52% din acţiuni.

Electrolux se află printre companiile de top care au cerut guvernelor lumii să ia măsuri de relansare economică

În luna mai a acestui an, un număr de 155 de companii de top din 34 de domenii de activitate au semnat o declarație prin care cer guvernelor lumii să ia măsuri de relansare economică, în urma COVID-19, în tandem cu combaterea schimbărilor climatice.

Pe măsură ce dezbaterile cu privire la pachetele de redresare din întreaga lume se vor aduna în următoarele săptămâni, companiile, care fac parte din inițiativa de Obiective Science Based, solicită politici care să consolideze rezistența împotriva șocurilor viitoare, susținând eforturile de menținere a creșterii temperaturii globale cu mai puțin de 1,5° C peste nivelurile preindustriale, în conformitate cu atingerea unor emisii zero cu mult înainte de 2050.

