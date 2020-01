Marius Duncă, fostul ministru al Tineretului şi Sportului, a pornit un atac dur la adresa vicepremierului PNL, Raluca Turcan. Acesta susține că Turcan e a treia roată la căruță în viața unui om influent. În prezent, Raluca Turcan este căsătorită cu Valeriu Turcan, fost jurnalist și fost purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale.

„Vorbesc despre amante! Păi doamna vicepremier (Raluca Turcan) e prima care ar trebui să se retragă, dacă vorbim de amante!”, a declarat el, insinuând că Turcan este amanta cuiva, deși ea este căsătorită și are un copil cu Valeriu Turcan.

Social-democrații au trecut printr-o perioadă grea

Pe de altă parte, șeful PSD Brașov, a spus duminică la evenimentul de nominalizare a candidatului PSD pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov că ultima perioadă a fost una grea pentru social-democrați.

„Am avut o perioadă, după alegerile parlamentare, bună, dar cu multe frământări şi multe lupte. Lucrurile acestea ne-au întărit, pentru că noi am dus o luptă şi cu conducerea partidului. Cred că nu a fost săptămână să nu avem o dispută. Totul a funcţionat bine şase luni, după care lucrurile s-au schimbat. (…) Anul trecut am avut două rânduri de alegeri, am primit un mesaj din partea cetăţenilor, din partea românilor. Am avut de învăţat şi vom mai avea de învăţat, dar toate aceste lupte ne-au întărit, ne-au maturizat, ne-au făcut să fim ceea ce suntem acum” a mai spus Dunca în discursul ţinut duminică după amiază, la evenimentul de nominalizare a candidatului PSD pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Braşov.

Alegeri în două tururi înseamnă trădări

În plus, Duncă a pornit un atac și la adresa liberalilor menționând că ar fi mincinoși și incompetenți. Fostul ministru face referire la anul 2008 când se făceau alegeri în două tururi, exact cum vrea și actualul Guvern să procedeze. Acesta spune că alegerile în două tururi ar avea un impact negativ.

„Toate minciunile, toată incompetenţa, ei vor să o acopere cu nişte teme false la nivel naţional. Alegerea primarilor în două tururi, haideţi să vă zic ce înseamnă alegerea primarilor în două tururi: în 2008 s-a ales în două tururi. Să ştiţi, doar 12 la sută din toţi primarii din România care s-au ales pe locul unu în primul tur nu au ajuns în turul doi. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Negocieri pe dedesubt, trădări, pentru că şi ei au ajuns acum la guvernare cu 20 la sută în Parlament prin trădări, pentru că ei asta ştiu, să trădeze, să-şi trădeze propriul popor, să-l calce în picioare. (…) Aţi văzut la nivel de secretari de stat, de directori, ce oameni promovează!”, a mai spus Dunca.

Actualul Guvern, de pe altă planetă

Mai mult, fostul ministru a menționat-o și pe Monica Anisie, ministrul Educației. Acesta a făcut referire la incidentul în care a intrat peste un dascăl în clasă și i-a făcut observație, în fața camerelor de filmat:

„Nu să vin eu, în calitate de ministru… eu trebuie să fac politici, nu să mă duc să-mi urmăresc profesorul, nu să vin noaptea la 1 să fac şedinţă să văd dacă mai e cineva în instituţie! Pentru că biroul se deschide la 7, 8 dimineaţa, când toţi românii au nevoie. Sunt de pe altă planetă oamenii aceştia, n-au nicio treabă cu România! Nu au nicio treabă cu guvernarea, ei după două luni încă mai fac organigrame în minister, eu nu ştiu cum lucrează ei! Duceţi acest mesaj, mergeţi din casă în casă!”

Te-ar putea interesa și: