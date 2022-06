Este informația momentului despre Vladimir Putin. O anumită persoană extrem de implicată în războiul din Ucraina, considerată a fi chiar arma secretă a liderului de la Kremlin, a spus ce ar face dacă ar fi în locul lui președintelui Rusiei. Este vorba de Ramzan Kadîrov, liderul republicii Cecenia, parte a Federaţiei Ruse.

Acesta a dezvăluit că Ucraina va vedea în următoarele zile o „operațiune specială adevărată”.

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a explicat, într-o nouă înregistrare video publicată pe canalul său de Telegram, ce ar face dacă ar fi în locul președintelui rus Vladimir Putin. El a dat de înțeles că „războiul este o plăcere”.

„Dacă ar fi decizia mea, aș lua toate acele state europene care acum nu valorează absolut nimic și își știu valoarea și spun lucruri indecente despre președintele nostru și despre poporul rus.

Aș lua treptat acele state și apoi America nu ar mai avea aliați rămași”, a declarat Kadîrov în mesajul său, care a fost tradus pe Twitter de jurnalistul Francis Scarr de la BBC News.

„Practic, războiul ar trebui să dureze până când ele ridică toate sancțiunile și își cer scuze. Este un război pentru bine, este un război pentru fericirea oamenilor, purtarea de războaie este o plăcere. Obținem plăcere din asta!”, a adăugat Ramzan Kadîrov.

Liderul cecen l-a citat, în finalul mesajului, pe Vladimir Putin, care a afirmat că „noi murim ca martiri, dar ei (ucrainenii) doar mor”.

In his latest video, Ramzan Kadyrov explains what he’d do if he were in charge of Russia pic.twitter.com/8esP2ENwVs

— Francis Scarr (@francis_scarr) June 6, 2022