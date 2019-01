Ei au fost marii absenți de la Ateneul Român! Care sunt motivele pentru care au lipsit

Ceremonia oficială de lansare a Preşedinţiei române la UE s-a desfăşurat, joi seară, la Bucureşti, la Ateneul Român, în prezenţa a numeroşi politicieni români dar şi a liderilor Uniunii Europene. Preşedinţii Comisiei Europene - Jean-Claude Juncker, Consiliului European - Donald Tusk, Parlamentului European - Antonio Tajani şi Colegiul Comisarilor se află la Bucureşti pentru două zile pentru a marca începerea oficială a Preşedinţiei române a Consiliului UE.

Deşi iniţial s-a ştiut că singurul mare absent de la evenimentul organizat la Ateneul Român va fi doar liderul PSD Liviu Dragnea, se pare că încă trei mari figuri importante au absentat. Potrivit ştiripesurse.ro, foştii preşedinţi ai României, Traian Băsescu şi Ion Iliescu nu au dat curs invitaţiei, ultimul având anumite probleme de sănătate. La eveniment nu ar fi fost prezent nici guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Cu doar o zi în urmă, Traian Băsescu nota pe Facebbok câteva consideraţii cu privire la preluarea preşedinţiei rotativă a Consiliului UE de către România. “Putem avea o preşedinţie excelentă şi curajoasă! Preşedinţia României pare a fi sortită a se desfăşura în cenuşiul ultimelor preşedinţii ale Uniunii Europene, fie că ne referim la cea a Bulgariei sau la a Austriei. Aceleaşi teme prioritare fie că vorbim de migraţie, BREXIT, azil, securitatea frontierelor, buget UE şi buget zonă Euro, politica agricolă comună etc. etc. Nimic nou sub soare, iar la sfârşitul mandatului românesc aceeaşi listă va fi transferată următoarei preşidenţii cam în acelaşi stadiu de la preluare iar calificativul primit de România va fi „decent” şi ţara se va aşeza ţanţoşă pe lista lungă a ţărilor în a căror preşidenţie nu s-a înregistrat nici un progres în crearea unei viziuni legată de viitorul Uniunii Europene”, a scris Traian Băsescu, miercuri pe Facebook. Fostul preşedinte al României a adăugat că ţara noastră ar putea „zgâlţăi” UE care pare debusolată şi fără curaj prin trei mari proiecte.În ceea ce-l priveşte pe Liviu Dragnea, acesta ar fi preferat să plece în vacanţă cu logodnica sa. În locul celui de-al treilea om în stat, a ţinut un discurs vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, căruia Dragnea i-a delegat atribuţiile la sfârşitul anului.