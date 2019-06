„* Uleiul esenţial de muşetel este binecunoscut pentru proprietăţile sale antiinflamatorii. Este eficient în calmarea durerilor musculare, a du­rerilor cauzate de sindromul premenstrual.

* Uleiul esenţial de maghiran are importante proprietăţi sedative. Detensionează rigiditatea musculară şi ajută la calmarea durerilor musculare şi a spasmelor. Este foarte util în reumatism, osteoartrită şi migrene.

* Uleiul esenţial de lavandă este unul dintre cele mai utilizate uleiuri în saloanele profe­sionale de masaj, pentru relaxare şi ameliorarea durerilor. Are proprietăţi antiinflamatorii, antimicrobiene şi sedative. Calmează tensiunile musculare şi spasmele, ameliorează durerile articulare şi durerile de cap.

* Uleiul esenţial de eucalipt are puternice efecte analgezice şi proprietăţi antiinflamatorii, fiind recomandat în ameliorarea durerilor musculare şi a celor provocate de inflamaţiile nervoase.

* Uleiul esenţial de mentă este foarte eficient în durerile musculare şi articulare, calmează durerile de cap şi nevralgiile.

* Uleiul esenţial de rozmarin are proprietăţi analgezice şi antispastice. Este foarte bun pen­tru alinarea durerilor de cap, de spate, a durerilor musculare şi articulare.

* Uleiul esenţial de salvie are proprietăţi antispastice, antiinflamatorii şi calmante. Ajută la detensionarea musculaturii, reducerea spasmelor şi calmarea durerilor premenstruale.

* Uleiul esenţial de ienupăr are proprietăţi antispastice. Ameliorează durerile articulare şi musculare, spasmele şi nevralgiile.

* Uleiul esenţial de coada-şoricelului are puternice efecte analgezice şi antiinflamatoare. Este recomandat în durerile musculare şi articulare, sub formă de masaj uşor.

* Uleiul esenţial de vetiver a fost folosit în medicina ayurvedică încă din Antichitate, deci are proba timpului. Uleiul este extras din rădăcinile unei specii de iarbă cunoscută sub numele de Vetiveria zizanoides, care face parte din aceeaşi familie botanică cu lemongrass şi citronella. Are efecte antiinflamatorii, antiseptice, cicatrizante, tonice şi afrodisiace”, notează formula-as.ro.

