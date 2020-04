Numărul firmelor din România care şi-au suspendat activitatea în primele două luni din 2020 a scăzut cu 27,13% faţă de perioada similară din 2019, ajungând la 2.216, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

În luna februarie 2020 şi-au suspendat activitatea 1.023 societăţi.

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în ianuarie-februarie 2020 erau din Bucureşti, respectiv 183 (în scădere cu 37,76% faţă de aceeaşi perioadă din 2019), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 106 firme suspendate (în scădere cu 26,29), Bihor -100 (minus 36,71%) şi Iaşi – 95 (similar cu cel din primele două luni ale anului trecut).

Cele mai bune județe

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Ialomiţa (opt, în scădere cu 38,46% faţă de ianuarie-februarie 2019), Giurgiu (16, în scădere cu 42,86%) şi Gorj (17, în scădere cu 46,88%).

Numărul de suspendări a crescut în judeţele Tulcea (plus 12,5%), Harghita (plus 4,17%), Buzău (plus 2,94%) şi Dâmboviţa (plus 2,04%), a fost similar cu cel din primele două luni ale anului trecut în Iaşi şi Suceava, iar în celelalte judeţe a scăzut.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 712 (minus 27,12%), în alte activităţi de servicii – 247 (minus 11,79) şi industria prelucrătoare – 167 (minus 24,77%).