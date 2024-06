Cristian Păun spune că economia României se confruntă cu dificultăți semnificative, iar situația nu pare mai bună nici în alte țări. Până și Germania este afectată, iar acest lucru are repercursiuni și asupra țării noastre prin efectul de contagiune.

Profesorul de la Academia de Studii Economice din București este de părere că în toată această problemă, cel mai mare pericol este reprezentat de deficitul bugetar.

Acest deficit este expandat, într-un an electoral, de o apatie clară a instituțiilor publice care trebuie să asigure colectarea taxelor noastre și care trebuie să lupte intens cu evaziunea fiscală, contrabanda, contrafacerea etc.

„Astăzi, din păcate, la umbra alegerilor din acest an, vedem că evaziunea fiscală înflorește, contrabanda cu produse din tutun își revine și se întărește de la o zi la alta, contrafacerea produselor de lux la fel. Totul pare scăpat de sub control. Toți așteaptă să vadă ce se întâmplă cu alegerile. Este clar un an pierdut pe parte de colectare și luptă cu evaziunea fiscală. Caz în care, ar fi trebuit o mai mare prudență atunci când vine vorba de promisiuni și cadouri electorale. Ceea ce nu vedem”, punctează profesorul.