Economia germană, lovită greu de coronavirus. Aceasta este cea mai grea prăbuşire a PIB-ului german din 2009, când, în plină criză financiară, a scăzut cu 5,7%. Scăderea a fost marcată în principal de cea accentuată din al doilea trimestru – 9,7%, transmite 20minutos.es

Odată cu primul val al pandemiei, activitatea economică a fost afectată nu numai de restricții, care au fost mai puțin drastice decât în ​​alte țări din Europa, ci și de întreruperea lanțurilor de aprovizionare. Aceasta din urmă, de exemplu, a afectat serios industria automobilelor, care a fost nevoită să oprească producția.

Această cădere nu a putut fi compensată în ciuda redresării puternice care a avut loc în al treilea trimestru, cu o creștere de 8,5% și care a fost ulterior întreruptă de al doilea val care a dus la o stagnare a economiei, cu o creștere de doar 0,1% în al patrulea trimestru al anului.

Restricțiile impuse după al doilea val au afectat încă o dată comerțul, restaurantele și turismul, dar într-un grad mult mai mic industria.

Potrivit lui Sebastian Dullien, directorul Institutului de Macroeconomie și Studii Economice (IMK), creșterea ușoară din al treilea trimestru arată că economia germană „a învățat să trăiască cu limitările” impuse de pandemie.

Totuşi, există teama că restricțiile își vor pune amprenta și asupra primului trimestru al anului 2021. Mai mulți economiști cred că în prima jumătate va avea loc o scădere a PIB-ului.

Așteptările antreprenorilor

„Deși economia germană a ieșit cu bine din restricţiile impuse în ultimul trimestru al anului 2020, ne bazăm pe o scădere a PIB-ului în primul trimestru al acestui an”, a spus, de exemplu, economistul șef de la Commerzbank, Jörg Krämer.

Așteptările antreprenorilor, conform indicelui climatului de afaceri al institutului IFO din München, s-au înrăutățit și majoritatea consideră situația lor actuală și perspectivele lor mai rele decât acum o lună.

Tendința generală este de a prevedea o redresare pentru întregul an 2021, dar după „primele câteva luni dificile”, potrivit economistului-șef al grupului VP Bank, Thomas Gitzel.

Pentru moment, în timp ce consumul privat tinde să scadă, exporturile și investițiile în sectorul construcțiilor sunt motorul economiei. Nivelul acesteia, potrivit Destatis, este încă departe de a-l atinge pe cel avut înainte de criza coronavirusului.

Astfel, rezultatul celui de-al patrulea trimestru a fost cu 2,9% sub aceeași perioadă a anului precedent. În plus, față de luarea în considerare a rezultatului trimestrului al patrulea pentru întregul an, Destatis a revizuit cifrele pentru cele trei trimestre precedente în care, totuși, a făcut doar corecții de 0,1% pentru prima și a doua perioadă.

O reducere a previziunilor pentru 2021

AstraZeneca, compania farmaceutică ce a promis să livreze 80 de milioane de doze din vaccinul său împotriva coronavirusului în Europa, a pus Uniunea într-un labirint cu nerespectarea termenelor angajate pentru efectuarea livrărilor, deoarece intenționează să reducă dozele cu 60% în primul trimestru.

Datele oficiale pentru 2020 au fost cunoscute după ce guvernul a anunțat săptămâna aceasta o reducere a previziunilor sale pentru 2021, an în care se așteaptă ca PIB-ul să crească cu 3%, 1,4 puncte procentuale față de prognozele sale din octombrie trecut.

Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a recunoscut, când a prezentat Raportul Economic Anual care conține această estimare, că PIB-ul a pierdut o parte din impulsul din septembrie și octombrie, cu restricțiile privind viața publică și activitatea economică care au fost impuse treptat din noiembrie.

Până în prezent, efectele crizei asupra ocupării forței de muncă au fost moderate. Conform celor mai recente date de la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă, rata șomajului în Germania a crescut cu 0,4 puncte procentuale în ianuarie ajungând până la 6,3%.

Agenția a subliniat că această creștere este mai mică decât cea înregistrată în mod normal în ianuarie și a subliniat că aceasta se datorează faptului că instrumentul subvenționat pe termen scurt previne distrugerea locurilor de muncă.

