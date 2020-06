Compania germană de utilităţi E.ON a investit în România, în cei 15 ani de la intrarea pe această piaţă, o sumă de 1,7 miliarde de euro, din care 1,1 miliarde de euro în modernizarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate, potrivit unui comunicat al companiei remis, marţi, Agerpres.

E.ON a cumpărat, în 2005, fostele distribuţii de stat din domeniul gazelor naturale şi energiei electrice, Distrigaz Nord şi Electrica Moldova.

Astfel, de la intrarea pe piaţa din România, au fost modernizaţi peste 8.290 km de reţea de gaze naturale (circa 50% din lungimea totală a reţelei preluată la privatizare) şi circa 6.450 km de reţea de energie electrică. Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale a fost extinsă pe o lungime de 1.795 km, iar cea de distribuţie a energiei electrice a fost extinsă pe o lungime de circa 2.350 km, facilitând racordarea de noi consumatori.

„În toţi aceşti ani am făcut faţă multor provocări şi am devenit mai puternici. Am transformat societăţile preluate în companii moderne orientate spre client şi am dublat valoarea afacerilor, astfel că în 2019 cifra de afaceri consolidată a atins aproape 1,3 miliarde de euro”, a declarat Manfred Paasch, Directorul General al E.ON România, citat în comunicat.

În prezent, compania asigură electricitate şi gaze pentru peste 3,2 milioane de clienţi, cu aproximativ 650.000 mai mulţi decât avea în portofoliu în anul 2005. E.ON este primul furnizor integrat, dar şi primul distribuitor integrat de gaze naturale şi electricitate şi asigură energie şi gaze naturale în peste 3.600 de localităţi.

De asemenea, 118 staţii de transformare a energiei electrice din Moldova, din totalul de 133, au fost deja (total sau parţial) integrate în SCADA. Anul acesta va fi finalizat un program care urmăreşte modernizarea şi integrarea totală a 13 staţii.

În ultimii ani au fost instalate la consumatori, prin programe de investiţii succesive în valoare de aproximativ 130 de milioane de lei, circa 320.000 de contoare inteligente. Pentru 2019-2028 ţinta companiei este montarea a circa 397.000 de contoare, valoarea investiţiilor fiind de circa 126 milioane de lei.

E.ON a investit 1,1 miliarde de euro doar în modernizarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate din 2005 până în 2019, alţi circa 375 milioane euro fiind alocaţi pentru perioada 2020-2023.

În reţelele de energie electrică vor fi investiţi 210 milioane de euro pentru continuarea implementării SCADA şi automatizarea sistemului de distribuţie, SMART metering, modernizarea reţelelor aeriene şi a staţiilor de transformare, înlocuiri de transformatoare şi racordarea de noi consumatori. Totodată, pe partea de gaz sunt prevăzute investiţii de 165 milioane de euro, în principal pentru înlocuirea conductelor si branşamentelor, extinderea reţelei şi contorizare.

E.ON a contribuit la bugetul de stat şi bugetele locale cu 2,3 miliarde de euro prin taxele şi impozitele plătite în 15 ani şi este un partener important pentru mai mult de 1.700 de furnizori din România, dintre care 94% sunt cu capital autohton. Anul trecut valoarea achiziţiilor companiilor din grup, fără gazele naturale şi energia electrică achiziţionată, au avut o valoare de peste 1,5 miliarde de lei, din care 96% au fost achiziţii de bunuri şi servicii de la furnizori români.

Grupul german E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a 15 ani. Companiile-fanion ale grupului sunt Delgaz Grid şi E.ON Energie România, acestea desfăşurând activităţi de distribuţie, respectiv de furnizare a energiei şi a soluţiilor energetice pentru circa 3,2 milioane de clienţi.