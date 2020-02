Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat că vrea să continue proiectul prin care să se interzică cumulul pensiei cu salariul, cu toate că Curtea Constituțională a anunțat că nu se poate interzice.

„Eu nu spun că este vina persoanei care se pensionează la 45 de ani, dacă acesta e cadrul legal, eu spun că avem o problemă de corectitudine în societate. (…) Deşi Curtea Constituţională a apreciat că nu se poate interzice cumulul pensiei cu salariul (…) personal aş dori să continui acest proiect, evident, într-o altă formă juridică pentru că mi se pare o măsură care aşază puţină corectitudine într-o zonă în care noi nu suntem corecţi cu noi înşine” a spus Alexandru.

„Nu sunt deloc persoana care să susţină tratament diferenţiat”

În plus, ministrul susține că toți trebuie să fim tratați în mod egal și să fim răsplătiți în funcție de cât am muncit fiecare și cât am învățat.

„Nu sunt deloc persoana care să susţină tratament diferenţiat şi cu o judecată subiectivă asupra importanţei pe care tu o ai în societate. Eu cred că fiecare trebuie să primească un cuantum al pensiei decent şi cred că trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii, să acceptăm că nu este nimeni special faţă de restul societăţii şi că fiecare a muncit cât a putut, cât a învăţat cât s-a priceput şi la sfârşitul vieţii nu trebuie tratat diferenţiat faţă de celălalt”, a mai afirmat ministrul Muncii.

Pensiile speciale, plătite din banii românilor

Violeta Alexandru a mai spus și că din banii „noştri, ai tuturor” sunt plătite pensiile speciale. Ministrul a făcut referiri și la cea mai mare pensie din România, care se ridică la 70.000 de lei. Potrivit ministrului Muncii, acesta este un drept care a fost acordat şi care nu poate fi anulat.

„Măcar de-ar fi corectitudine de acum încolo. Majoritatea parlamentară constituită de PSD să aibă decenţa de a face dreptate de acum încolo” mai spus Violeta Alexandru, potrivit news.ro.

Legea este neconstituțională

Miercuri, CCR a admis sesizarea PSD cu privire la Legea în care se viza modificarea și completarea anumitor acte normative. Astfel, Curtea Constituțională a admis că Legea este neconstituțională.

”În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind unele măsuri fiscalbugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative este neconstituţională. În argumentarea soluţiei, Curtea a reţinut că nu au fost respectate condiţiile constitituţionale referitoare la procedura angajării răspunderii Guvernului şi, în consecinţă, a admis criticile de neconstituţionalitate extrinsecă formulate”, a transmis Curtea Constituţională.

Te-ar putea interesa și: