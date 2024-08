Mai multe categorii de bolnavi din România beneficiază de îngrijire medicală gratuită la domiciliu, oferită pe baza recomandării medicului specialist. Aceste îngrijiri sunt destinate persoanelor care suferă de afecțiuni cronice, celor imobilizați sau celor care au nevoie de recuperare postoperatorie, dar nu se pot deplasa pentru a primi tratament medical.

Potrivit Ghidului Asiguratului, îngrijirea medicală gratuită la domiciliu poate fi recomandată pacienților imobilizați la pat sau celor care depind în totalitate de ajutorul unei alte persoane.

Acest serviciu este limitat la o perioadă maximă de 90 de zile în decursul a 11 luni calendaristice, cu intervale care nu depășesc 30 de zile consecutive. În cazul minorilor, durata îngrijirii poate ajunge până la 180 de zile.

Îngrijirea la domiciliu este accesibilă și pentru pacienții aflați în convalescență, având nevoie de monitorizare și de ajutor pentru a urma un tratament prescris.

Această îngrijire medicală la domiciliu poate fi asigurată de o echipă de specialiști care include medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, logopezi și chiar psihologi, toți având calificările necesare pentru a profesa. Medicul de familie poate juca, de asemenea, un rol esențial în oferirea acestui tip de îngrijire, mai ales pentru persoanele în vârstă sau imobilizate, care nu pot părăsi locuința.

Îngrijirea medicală la domiciliu cuprinde o gamă variată de servicii, printre care:

Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc, membru al Comisiei de Sănătate, a propus o inițiativă care vizează implementarea unui sistem de telemedicină pentru facilitarea accesului la consultații medicale online.

Ea a subliniat că această inițiativă ar putea îmbunătăți considerabil accesul la îngrijire medicală, mai ales în zonele rurale, unde bătrânii și persoanele vulnerabile nu au acces facil la servicii medicale.

Pauliuc a sugerat ca Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) să desemneze persoane specializate care să viziteze bolnavii la domiciliu și să intermedieze consultații online cu medici specialiști prin intermediul aplicațiilor de videoconferință, cum ar fi WhatsApp sau Skype. Acest sistem ar putea reprezenta o evoluție importantă în asistența medicală primară, mai ales pentru pacienții din mediul rural, unde accesul la servicii medicale este limitat.

„Eu am spus că trebuie să fim foarte atenţi cum implementăm acest sistem în aşa fel încât el să ajute bolnavii din rural şi să nu-i izoleze mai tare, în condiţiile în care ştim foarte bine că bătrânii nu se descurcă întotdeauna să folosească cele mai noi tehnologii de telecomunicaţii.

Eu am propus încă din urmă cu un an ca, la nivelul direcţiilor de asitenţă socială, să existe persoane special desemnate care să meargă la bătrâni şi la bolnavi acasă şi să intermedieze consultaţii online cu specialişti de la spitalele dintr-un judeţ anume. Sistemul e simplu: vine DGASPC la bătrân, îl întreabă ce afecţiuni are şi face o convorbire video pe WhatsApp sau pe Skype cu un medic”, a declarat senatorul liberal.