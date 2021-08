Un purtător de cuvânt al cuplului a confirmat pentru BAZAAR.com că „Archewell Productions” a angajat un nou șef pentru a conduce producțiile de televiziune și a lucra îndeaproape cu Netflix, companie cu care Harry și Meghan au un parteneriat de mai mulți ani.

Nishika Kumble se alătură companiei, după ce a fost vicepreședinte de dezvoltare și producție la Rashida Jones și Le Train Productions. Kumble a produs, de asemenea, mai multe sezoane ale producțiilor FX Fargo și Legion.

Kumble se alătură unor recrutări recente la departamentul creație al celor două companii de creație ale ducilor de Sussex. Inclusiv cea a lui Chanel Pysnik, șefa Archewell Productions Absolventa de la Princeton a lucrat și la Disney +, unde a ajutat la lansarea platformei de streaming la nivel internațional.

Pysnik va susține eforturile cuplului Harry și Meghan, având în vedere că a lucrat la seriile originale pentru CNN și HLN: Divided We Stand, American Dynasties: The Kennedys și The Story of Late Night.

Prin parteneriatul creativ cu Netflix – cel mai important serviciu de divertisment din lume din lume cu peste 195 de milioane de membri – Archewell Productions va folosi puterea povestirii pentru a îmbrățișa umanitatea și datoria față de adevăr printr-un obiectiv compasiv. Archewell Productions a anunțat două proiecte interesante:Heart of Invictus și Pearl.