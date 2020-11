Este vorba despre Lucian Romșcanu, care a lansat o serie de acuzații dure la adresa guvernanților, dar și a președintelui Iohannis cu privire la gestionarea pandemiei din România.

„În ultimele săptămâni, niciun om, cu capul pe umeri, n-ar îndrăzni să-l acuze pe Klaus Iohannis de faptul că ar fi mut. Din contră. Urmând o strategie băsesciană bine brevetată, preşedintele Iohannis dă dovadă de abilitatea de a emite serii de sunete în cadenţă îndoienică, odată la câteva zile. Domnia sa este, totuşi, primul motor electoral al PNL, în ciuda Constituţiei, actul fundamental care oricum se pregăteşte, săracul, să fie reformat, cu surle şi trâmbiţe, de însăşi Raluca Turcan.

Faptul că preşedintele a dobândit o dragoste înflăcărată pentru propria voce nu este o surpriză pentru nimeni. Faptul că domnia sa ţine USR ostatic, în încercarea de a-i prelungi lui Orban mandatul de premier, nu mai miră pe nimeni. Faptul că slăbiciunea discursului său zgârie până şi cele mai neavizate urechi, nu mai surprinde niciun român. Ceea ce totuşi rămâne frapant, este această încercare prezidenţială de a simula cu stângăcie că Iohannis nu vede că România se îndreaptă spre cel mai negru scenariu al existenţei sale naţionale”, a precizat Lucian Romaşcanu.

Povestea din spitale

Totodată, el a amintit de haosul din spitalele din întreaga țară, unde pacienții stau în corturi improvizate cu tubul de oxigen lângă ei. Romașcanu susține că este evident faptul că sistemul sanitar din România a ajuns în colaps, iar ”durerea nu mai poate fi oprită”.

„De la directorul spitalului Marius Nasta şi până la pacienţii care-şi spun povestea de pe holurile spitalelor, de lângă grupurile sanitare, unde stau întinşi cu tubul de oxigen la cap, sau din corturi improvizate, unde se milogesc de familie pentru o pătură şi o saltea, presa este plină de relatări care demonstrează că sistemul medical românesc a intrat în colaps total.

Imaginea oamenilor abandonaţi pe tărgi, ca şi când ar fi război total, fac înconjurul României şi produc o discrepanţă foarte clară între discursul prezidenţial şi guvernamental şi chinul în care oamenii ajung să se zbată. Preşedintele n-ar trebui să depună un efort mai mare decât cel necesar pentru a deschide televizorul, pentru a vedea că suferinţa propriului popor este endemică şi atinge cote inumane. Cu siguranţă, primul om de stat al ţării ştie, încă şi mai bine decât noi, că sistemul medical a capotat. Colapsul este total. Durerea nu mai poate fi oprită. Moartea galopează”, a mai precizat senatorul PSD.

Președintele Iohannis face pe orbul

El a mai menționat că în ciuda dezastrului din întreaga țară, șeful statului preferă doar ”să fie orb” și să nu vadă că Româniar ar putea testa mai mult și că rata de mortalitate ar putea fi mult mai scăzută dacă măsurile necesare vor fi impuse la timp.

„N-are cum să nu vadă aceste lucruri pentru că, este evident, domnia sa se informează mai mult decât de la televizor. Ca atare, nu putem decât să asumăm că domnul preşedinte se preface că nu vede că România ar putea să testeze mai mult dacă s-ar dori, că rata de mortalitate ar putea fi scăzută dacă s-ar institui măsurile necesare, că până la venirea unui vaccin în România, mai este mult de luptat pentru vieţile oamenilor care vor lua COVID şi vor fi aruncaţi în malaxorul neiertător al unui sistem medical sufocat de alegeri şi de lipsa unor măsuri guvernamentale ferme.

Se preface că este orb, fiind sedus de un sentiment al măreţiei care nu-l va experimenta, cu adevărat, niciodată. Atunci când morţii se vor aduna, atunci când presa nu va mai sta disciplinată la conferinţele de la Cotroceni, atunci când oamenii vor cere socoteală pentru situaţia în care se află România, acest prim agent electoral al PNL va fi primul răspunzător”, a scris fostul ministru al Culturii.

Sute de vieți sunt sacrificate

Senatorul PSD susține că sute de vieți sunt sacrificate zilnic, doar pentru ”un plan de excelență” care ”vizează reașezarea raporturilor de putere la nivel național”.

„Sigur că asumarea acestui risc politic enorm are un beneficiu, undeva, în calculele lui Iohannis. Domnia sa, probabil, că sacrifică vieţi cu sutele, în fiecare zi, având un plan de excelenţă. Cel mai probabil, acest plan vizează reaşezarea raporturilor de putere la nivel naţional, prin redesenarea Constituţiei. Nu suntem naivi să ne imaginăm că Raluca Turcan vorbeşte de capul ei atunci când ne flutură pe la nas această modificare. Evident, ea poartă mesajul pe care Iohannis îl transmite în plic. Dar planul prezidenţial de redesenare a României suferă de aceeaşi lipsă de viziune pe care preşedintele o simulează în cazul COVID.

Pentru că domnia sa nu înţelege cu adevărat politică. Şi dacă va demara acest proces de reaşezare a puterii, îl va scăpa de sub control pe măsură ce se va apropia de final de mandat. Deja a pierdut un an. Mai are maximum unul să demareze nişte proceduri parlamentare şi să anunţe un referendum.

Dar atunci când dezbaterile vor fi în toi, întreg sistemul de putere din România, de la instituţii, la centre de putere mai puţin vizibile, se vor pregăti deja pentru plecarea lui Iohannis, care nu mai poate lua încă un mandat la Cotroceni. Autoritatea sa va fi zero. În acest vid de putere, alte centre de influenţă vor dicta parcursul discuţiilor constituţionale. Aliaţii politici ai lui Klaus Iohannis, incluzându-i aici pe Rareş Bogdan sau Ludovic Orban, se vor apuca de uneltit şi de plănuit, pentru a-i lua locul actualului preşedinte.

Presa va merge după val şi-l va plasa pe Iohannis în conul de umbră pe care Băsescu l-a ocupat, cu vădită neputinţă, în ultimii doi ani de mandat. Fără susţinere instituţională, fără susţinere politică, preţioasa carieră politică a lui Iohannis se va prăbuşi, odată cu încercarea domniei sale de a configura România după propriul plac.

Şi-atunci, poate că Iohannis nu se preface că nu vede. Poate că este orbit de propria sa reflecţie în oglindă şi nu vede că toată această boală şi moarte care cuprinde România sunt inutile şi că domnia sa este deja sortit unei eşuări totale. O eşuare care va fi clădită cu sângele nevinovat al celor care zac astăzi întinşi pe tărgile spitalelor COVID, prin corturi şi curţi, fără saltele, pături şi medicamente“, a mai menţionat Lucian Romaşcanu.