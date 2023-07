Vestea morții vine după ce, anul trecut, presa locală anunța că Cynthia Okereke a fost răpită, alături de câțiva actori, în timp ce ieșea de pe platourile de filmare. Colegii actriței au început să posteze mesaje cu informații despre viața ei și să-și amintească lucruri minunate despre ea.

Unul dintre mesajele trimise pe rețelele de socializare aparține regizorului de film Joseph Okechukwu: „De mai bine de 20 de ani de când ne-am întâlnit, te-am apreciat pentru decența și bunătatea ta. Ne vei lipsi.”

Nollywood este termenul care definește „totalitatea activităților care au loc în industria filmului nigerian, fie în engleză, fie în yoruba, hausa, igbo, itsekiri, Edo, Efik, Ijaw, Urhobo, Ibibio, Annang sau oricare alta dintre cele peste 300 de dialecte nigeriene”. Traiectoria istorică a Nollywood-ului a început din perioada Nigeriei pre și post independente, cu eforturi teatrale și cinematografice ale unor oameni ca Hubert Ogunde, șef Amata, Baba Sala, Ade Love, Eddie Ugbomah și alții câțiva.

Era cunoscută la Nollywood pentru rolurile pline de dramatism

Cynthia Okereke era o actriță foarte cunoscută la Nollywood, mai ales pentru rolurile pline de dramatism, jucând adesea personaje cu destine tragice.

Potrivit rapoartelor presei locale, ea s-a născut la 20 aprilie 1960 în statul Enugu, Nigeria de Est. Ea a jucat în filme ca A Fool At 40, Reggae Boys, Nwando, The God to Serve, Where Oceans Touch.

Actorii de la Nollywood care au murit în acest an

În luna mai, un actor de la Nollywood, popular în industria yoruba, Murphy Afolabi, a murit la vârsta de 49 de ani. Actorul Peace Anyiam-Osigwe, distins în 2020 cu Africa Movie Academy Awards (AMAA), a murit, în ianuarie, la vârsta de 53 de ani. Familia sa a confirmat decesul, dar nu a dezvăluit cauza morții.

De asemenea, în martie, Sunday Akinola, un talentat actor yoruba, cunoscut pentru rolul Ayo Mogaji din serialul „Feyikogbon”, a murit și el, la câteva luni după împlinirea vârstei de 80 de ani. „Feyikogbon”, considerat cel mai longeviv serial TV în limba yoruba din Nigeria, a fost difuzat pentru prima dată pe canalele NTA din anii 1980.

Industria cinematografică din Nigeria a crescut rapid în perioada 1990-2000

Industria cinematografică din Nigeria a crescut rapid în perioada 1990-2000, Nollywood devenind al doilea mare producător de filme din lume, imediat după Bollywood (India). Nollywood a ajuns la o cifră anuală de afaceri estimată între 250 şi 500 de milioane de dolari, ceea ce este destul de puţin, dacă luăm în considerare faptul că lansează aproape 200 de filme pe lună.

Industria cinematografică din Nigeria a luat amploare după lansarea filmului „Living in Bondage” (1992). Se spune că, la acea vreme, producătorul Kenneth Nnebue importase prea multe casete video, pe care dorea să înregistreze noul film în scopul comercializării.

Stocul s-a epuizat, iar succesul peliculei i-a inspirat pe alţii să-i urmeze exemplul. Cele mai multe filme nigeriene nu sunt realizate în studiouri. În schimb, producătorii filmează direct în hoteluri, birouri şi case închiriate.

Regizorii au adoptat noile tehnnologii imediat ce au aflat de existenţa lor. Camerele HD au luat locul aparatelor digitale, care mai înainte au surclasat camerele VHS, iar editarea imaginilor se face în prezent cu ajutorul calculatoarelor, potrivit BBC News.