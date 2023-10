Dreptul femeilor la avort ar putea apărea în Constituția Franței în 2024. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat duminică, 29 octombrie 2023, că Guvernul de la Paris va înainta un proiect de text celei mai înalte instanțe administrative din Franța în cursul săptămânii viitoare pentru a face constituțional dreptul femeilor la avort.

Postarea sa a fost făcută în contextul în care Guvernul SUA a anulat, anul trecut, drepturile femeilor la avort.

Revizuirea Constituției Franței este un proces laborios, ce necesită fie un referendum, fie aprobarea a cel puțin trei cincimi din ambele camere ale Parlamentului de la Paris. Pentru a evita un referendum, Guvernul de la Paris și-a prezentat propriul proiect de lege, ceea ce înseamnă că președintele Franței poate convoca un congres special al ambelor camere la Palatul Versailles.

A universal message of solidarity to all women who today see this right violated: France will engrave in its Constitution the freedom of women to have recourse to abortion.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2023