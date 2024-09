Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre fostul ministru Elena Udrea, care nu a putut să fie prezentă la aniversarea fiicei sale, deoarece se află încă în închisoare. Becali a criticat autoritățile pentru refuzul de a-i acorda permisia, considerând că aceasta ar fi trebuit să primească 120 de zile acasă.

„Elena Udrea are 4 ani de pușcărie, trebuia să-i dea 120 de zile acasă. Face ziua copilului în pușcărie? Băi criminalilor! Păi voi sunteți țară de criminali?

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a explicat recent că Elena Udrea nu poate beneficia de permisii din cauza faptului că a încercat să fugă din țară. Conform ANP, permisia este o recompensă acordată în baza unui sistem de credite și nu un drept automat.

În cazul persoanelor care au încercat să părăsească ilegal țara, aceste reguli sunt aplicate cu strictețe.

„Permisia nu este un drept, aici permisiile sunt niște recompense, ajungi acolo în mod gradual, este un sistem de credite până să ajungi până sus, ce spuneam mai devreme. Dacă ești suspect într-un alt dosar, nu putem să te lăsăm afară”, a declarat conducerea ANP pentru Realitatea Plus.

Fiica Elenei Udrea a împlinit recent 6 ani, iar fostul ministru nu a putut să fie prezentă la aniversarea sa. Cu toate acestea, Udrea a transmis un mesaj emoționant fiicei sale pe Facebook, dorindu-i sănătate și putere în fața încercărilor grele.

De asemenea, Gigi Becali a vorbit și despre liderul AUR, George Simion. Patronul FCSB a declarat că îl susține pe acesta în cursa pentru alegerile prezidențiale, afirmând că îl consideră un om „neînfricat” și „patriot”.

Becali a menționat că i-a plăcut de Simion încă de la început și că vede în el o persoană dedicată cauzei naționale, fără a se lăsa ghidat de mândrie sau trufie.

„Mie mi-a plăcut de George Simion de la început și am văzut că este un om neînfricat și un român patriot. Eu când am făcut politică era mai mult mândrie, mai mult trufie, dar la omul acesta n-am văzut mândrie. La omul acesta am văzut numai patriotism.

Am zis că dacă nu e niciunul ca el, atunci hai să-l ajut. Să-l ajut de ce? Pentru că poate face ceva. Dacă o să fie George Simion (președinte – n.r.) n-o să mai vezi că vin ciobanii, ca nu-și mai permite nimeni. N-o să mai stea ciobanii acolo zile în șir la protest fără să-i bage nimeni în seamă”, a spus Becali la Realitatea Plus.