Urmare a regretatului accident din data de 08.09.2019, mai multe canale de presa (scrisa si/sau audio-vizuala) au relatat inforrnatii in legatura cu evenimentul produs, dar si in legatura cu o multitudine de aspecte adiacente și consecutive acestuia. In particular, s-a urmarit captarea audientei prin publicarea de informatii nereale si provocatoare privind starea domnului Iorgulescu Mario, precum si in Iegatura cu urmarile și procedurile la care acesta ar trebui sa fie supus.

Atragem atentia asupra faptului ca libertatea de informare a presei nu reprezinta un drept nelimitat ci, dimpotriva, presupune responsabilitate.

In momentul in care informarea cuprinde elemente false, denigratoare si de natura a incita la ura si la nerespectarea prezumtiei de nevinovatie, se naște dreptul persoanei prejudiciate de a solicita tragerea la raspundere a celor care savarsesc asemenea fapte.

Desi intelegem rolul presei intr-o societate democratica, maniera in care au fost relatate aspecte in Iegatura cu situatia domnului Iorgulescu Mario in ultimele luni de catre unii jurnalisti este una neconcordanta cu realitatea, pervertindu-se tocmai rolul anterior amintit.

Astfel, fara a raspunde in mod punctual tuturor informatiilor false prezentate, facem doar unele precizari:

1. Iorgulescu Mario nu a fost niciodata internat in spitalul San Raffaele, unitatea medicala prezentata ca fiind „a bogatasilor”, ci intr-un spital de stat la sectia „terapie intensioa”.

2. In prezent, Iorgulescu Mario se afla in continuare internat urmand tratamentul specific leziunilor suferite, fiind sub supraveghere medicala continua, recuperarea acestuia reprezentand scopul principal al familiei.

3. Organele de urmarire penala au fost și sunt informate in legatura cu starea medicala a pacientului in vederea rcalizarii procedurilor judiciare in concordanta cu circumstantele specifice cauzei.

4. Transferul domnul Mario Iorgulescu in Italia a reprezentat o operatiune impusa de situatia medicala critica a acestuia si cu scopul salvarii vietii. Transferul nu a impietat si nu impieteaza asupra desfasurarii ulterioare a procedurilor judiciare in mod corespunzator, avand in vedere apartenenta statului italian la Uniunea Europeana.

5. Avand in vedere ca toate informatiile false si provocatoare au fost publicate in conditiile existentei unui dosar penal pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, subliniem ca organele judiciare au avut fn orice moment

toate detaliile fn legatura cu locul fn care se aflii domnul Iorgulescu Mario, aceeași fiind situația din prezent.

6. In conditiile dificile date, familia a manifestat deplina cooperare posibila cu autoritatile statului roman.

7. Avand in vedere caracterul nepublic al procedurilor judiciare, nu putem oferi alte detalii in legatura cu dosarul penal aflat in curs, insa insistam asupra imprejurarii ca procedurile se derulcaza normal, fiind eminamente si exclusiv rolul organelor judiciare si al persoanelor direct implicate sa faca aprecieri asupra acestora.

In aceste conditii, solicitam insistent presei sa inceteze orice referire (directa sau prin interviuri cu diferite persoane) la procedurile judiciare, la eventualii pasi ce ar trebui sau nu sa fie parcursi, la rolul organelor judiciare sau la potentialul deznodamant, avand in vedere ca se aduc grave atingeri unor drepturi fundamentale, printre care dreptul la imagine, dreptul la respectarea secretului datelor medicale si dreptul la respectarea prezumtiei de nevinovatie.

De asemenea, dorim sa subliniem ca fapta pentru care domnul Iorgulescu Mario este cercetat judiciar nu confera niciunei persoane dreptul de a discredita imaginea membrilor familiei Iorgulescu ori a apropiatilor acestora. Afirmatiile si conduitele de natura a reprezenta discreditare si denigrare la adresa domnului Iorgulescu Gino si a familiei acestuia, prin prisma fiului sau, Iorgulescu Mario, incalca dreptul la imagine si dreptul la viata privata si de familie.

in masura in care prezenta atitudine va continua, ne rezervam dreptul de a demara acfiunile judiciare necesare pentru tragerea la raspundere a persoanelor (fizice sau juridice) vinovate.

