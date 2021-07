La ieșirea din Penitenciarul Rahova, fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a răspuns ma multor întrebări puse de jurnaliștii aflați la fața locului.

Înconjurat de susținătorii săi, care aclamau ”libertate”, fostul lider PSD a spus că perioada pe care a îndurat-o în închisoare a fost una de chin și suferință.

”Chin şi suferinţă. Abuzuri şi umilinţe. Când am plecat România era o ţară prosperă, o ţară cu speranţă şi viitor. Azi e o dictatură feroce. E afectată libertatea de exprimare. E amanetat viitorul României. Sunt deţinut politic pentru că am intrat nevinovat.

Mi s-a cerut să-mi recunosc vinovăţia pentru Nu e opoziţie PSD e un partid de operetă, condus de oameni laşi. Judecătorii din Giurgiu au avut curaj şi au avut presiuni.

M-au vândut. Am trecut prin clipe grele. Acum o să fiu alături de Irina şi de copiii mei. Libertatea mi-a lipsit cel mai mult în perioada asta. Am fost condamnat nevinovat. A fost o condamnare politică 100%. Am pledat nevinovat până în ultima clipă. Nu am vrut să recunosc o vină pe care nu o aveam”, spune acesta.