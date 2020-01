Liviu Dragnea este în stare de șoc după ce a auzit cum a fost caracterizat de un important politician. Este vorba de Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, care a lansat un atac dur la adresa fostului președinte al PSD.

Acesta a declarat, pentru B1 TV, că Liviu Dragnea e un personaj malefic și e bine că „s-a scăpat” de el. Cât despre Viorica Dăncilă, Negoiță a dat de înțeles că i-a fost rușine că aceasta a fost premier.

Bine că s-a scăpat de Dragnea

„Domnul Dragnea e un individ malefic pentru România, e foarte bine că s-a scăpat de Liviu Dragnea.

Când Dăncilă a făcut această declarație (că era obligată de Dragnea să aibă anumite reacții) eram în direct. Am zis din start că e una din declarațiile dânseia care o descalifică direct. Dacă nu aș fi știut nimic despre ea decât faptul că a recunoscut că e marionetă… un lider nu poate fi marionetă niciodată. Dar nu e cazul. De asta am cerut ca partidul să ceară scuze că a pus un astfel de premier.

Am avut foarte puține ocazii în care am fost jenat de situația în care am fost ca român. Unele dintre aceste sunt din cauza doamnei Dăncilă”, a declarat Robert Negoiță, pentru B1 TV.

A făcut mult rău partidului

Robert Negoiță nu este singurul politician care l-a atacat pe Liviu Dragnea. La sfârșitul anului trecut, Gabriela Firea a spus că Liviu Dragnea a făcut mult rău partidului prin deciziile pe care le-a luat.

„Îmi pare rău pentru ce i s-a întâmplat, multă sănătate, putere să treacă peste acest moment greu din viața domniei sale. La nivel personal, îmi pare rău de ceea ce i se întâmplă. La nivel profesional, suferim și acum în urma deciziilor politice drastice pe care le-a luat. Să fie sănătos și puternic”, a spus Gabriela Firea, la Parlament.

Edilul Bucureștiului a intrat în conflict cu Liviu Dragnea la foarte scurt timp după ce PSD a câștigat alegerile din 2016. În final, ea fost marginalizată în partid și a fost pe cale să fie chiar exclusă, mai ales că a fost unul dintre semnatarii scirosii care cerea plecarea lui Dragnea de la șefia PSD, primul act ostil liderului absolut, de după 2016.

Acea scrisoare a mai fost semnată și de oameni ca Marian Neacșu, între timp plecat la Pro România, Adrian Țuțuianu, plecat tot la Pro România sau Paul Stănescu, exclus și apoi revenit la PSD, în prezent secretar general numit de conducerea interimară.

Te-ar putea interesa și: