Acesta a vorbit despre condițiile crunte în care a stat în închisoare și a dezvăluit ce i s-a întâmpla după ce i-a oferit un interviu Ancăi Alexandrescu în timp ce se afla în închisoare.

”În penitenciar a fost ca in iad. În afara, ei sunt interesati ca cei care ies din penitenciare sa fie mai putini tentati sa repete o alta infractiune.

În Romania se doreste o tara ca afară, dar inchisorile ca in Evul Mediu. Unii sunt tentați să comită din nou acele infracțiuni din cauza modului în care sunt tratați în închisoare. Un condamnat nu este condamnat la ploșnițe, la frig, la….Eu am avut un regim preferențial negativ.

Au venit trei ofițeri de la ANP ca să-mi ia o declarație, să spun de ce am vorbit politică în acea convorbire. Nu puteam să-i vorbesc de bine pe cei de la putere, în frunte cu Iohannis. Mă întrebau de ce am vorbit de Iohannis. A fost o serie întreagă de abuzuri împotriva mea. Am stat cum au stat toți, am mâncat cum au mâncat toți, de la ghiub și țiple, mezeluri feliate. Am stat practic la izloare, închis într-o celulă. Eu 9 luni de zile am văzut rar lumina soarelui.”, a declarat Liviu Dragnea.

De ce a ales Realitatea

Despre decizia de a face un interviu la Realitatea, acesta a declarat că nu a fost prima variantă, dar alte televiziuni i-au anulat în ultimul moment interviurile planificate.

„Am o senzație destul de ciudată. Sunt aproape doi ani și jumătate de când nu am mai fost într-un studio de televiziune. La Rahova nu am fost invitat. Noi doi avem două variante: fie să ne prefacem că nu ne știm, că acum ne cunoaște, fie să vorbim normal, suntem prieteni de familie.

Și când ai lucrat cu mine, nu mă menajai. M-ai cerat de foarte multe ori, ai avut păreri diferite, ne-am ciondănit. Trebuie să recunosc că ai avut dreptate de multe ori. Alteori nu.

Prin intermediul bunului meu prieten și camarad Codrin Ștefănescu, mulți oameni au întrebat de ce am ales Realitatea. Nu eu am ales. Realitatea m-a ales. Prin alte părți, după ce stabileam emisiuni, cu 2-3 zile înainte mi se spune că nu se mai poate. A fost ultima variantă”, a declarat Dragnea, la Realitatea PLUS.

Sursă foto: INQUAM Photos/Octav Ganea