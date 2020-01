„Mulți au uitat cum a început anul 2019. Pasiunea mea pentru istorie mă face să nu pot trece cu vederea unele lucruri. Erau evenimente ale căror ecou venea din 2018. În pragul noului an apărea informația că într-o întâlnire informală cu ziariștii „Viorica Dăncilă s-a referit şi la ordonanţa de urgenţă privind aministia şi graţierea, despre care a reafirmat că nu se află pe masa ei de lucru, dar a precizat că nu va accepta un asemenea act normativ dacă el nu va fi iniţiat de ministrul Justiţiei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru ordonanţa de urgenţă privind Codurile penale, a mai spus premierul.” Radio România Actualități transmitea acestă știre, deci era mai mult decât oficială.

În titlu îl marcam pe Liviu Dragnea ca fiind cel care a ținut în mână acest chibrit, numai că această imagine trebuie completată de ideea că cel mai important reproș care i se poate aduce fostului lideri PSD este legat de dezastruoasa gestiune a guvernării, din perspectiva alegerii oamenilor. PSD a ajuns în 2019 la fundul unui sac care nu mai poate fi umplut din cauza găurilor pe care le are.

Spuneam într-o emisiune televizată că am senzația că de fiecare dată când pleacă un lider din PSD îi ia locul unul și mai nepriceput. Acolo am folosit o expresie mai dură, dar am rafinat-o imediat.