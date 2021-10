Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Dr. Diana Mihai: Înființarea Societății Române de Estetică Ginecologică SREG (în cadrul căreia sunt și Președinte), dezvoltarea Asociației Internaționale de Celule Stem și Medicină Regenerativă IASRM (în cadrul căreia sunt și Vice Președinte), finalizarea fellowship-ului în Medicină Regenerativă, aducerea tratamentului cu celule stem pentru infertilitate în România și publicarea unei cărți internaționale cu protocoale pe această temă sunt proiecte finalizate cu succes în acest an, de care sunt extrem de încântată.

Ce îmi mai doresc pentru anul 2021? Sunt multe în plan… Îmi doresc să termin și să susțin lucrarea de doctorat în cadrul UMF Carol Davila și totodată disertația pentru finalizarea masterului. Pentru lucrarea de doctorat am studiat în ultimii 4 ani pacientele care fac fertilizare in vitro pentru a evalua dacă este mai benefic atât pentru ele cât și pentru viitorii bebeluși să facem embriotransfer proaspăt sau crioprezervat, o întrebare ”la modă”, la care se caută răspunsul peste tot în lume. Iar în paralel, în ultimii 2 ani am făcut masterul în limba engleză, organizat de Universitatea din Beijing de Medicină Tradițională Chineză împreună cu Universitatea Transilvania, pentru a afla când și cum medicina alternativă poate îmbunătăți fertilitatea, având în vedere că de multe ori doar prin tehnicile de Reproducere Umană Asistată nu reușim să avem rezultatele așteptate.

În plus, lucrez la organizarea congresului anual SREG cu participare internațională pentru noiembrie 2021, împreună cu doamna profesor dr. Elvira Brătilă. Evenimentul va avea loc în limba engleză, atât fizic în București cât și online pentru medicii care nu pot călători în România. Îmi doresc să aduc 8 experți internaționali de renume care să împărtășească medicilor români din experiența lor, astfel încât împreună să îmbunătățim viața unui număr cât mai mare de femei din țara noastră.

Recent, am început un nou proiect internațional denumit International Centre of Excellence of Regenerative Medicine in Infertility, împreună cu Președintele IASRM Prabhu Mishra, prin care dorim să aducem în cât mai multe țări tratamentul cu celule stem autolog din măduvă osoasă pentru insuficiență ovariană prematură. Avem în plan Dubai, Oman, Cairo, Paris și îmi doresc până la finalul anului 2021 să mai tratăm și încă cel puțin 5 paciente din România.

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Dr. Diana Mihai: Având în vedere că m-am axat pe domenii mai deosebite față de Obstetrica și Ginecologia ”clasică” bineînțeles că nu a fost un drum ușor și vreau să îi mulțumesc pe această cale doamnei prof.dr. Elvira Brătilă pentru că m-a sprijinit și a avut încredere în mine. Astfel, un sfat ar fi să găsiți un mentor, o persoană pe care o respectați și apreciați imens și să o aveți ca model. Plus, să nu uitați să fiți mereu recunoscători pentru asta.

O provocare am considerat faptul că de multe ori mă simțeam neputincioasă, simțeam că nu pot ajuta anumite paciente.

De exemplu, inițial m-am focusat mai mult pe obstetrică, adică gravide, nașteri și operație cezariană. De multe ori, după naștere apar modificări precum pierderi involuntare de urină, laxitate, dureri sau modificări în viața de cuplu. Provocarea a fost pe de o parte faptul că variantele de tratament disponibile și cunoscute în România erau aproape inexistente și pe de altă parte că atitudinea generală ”nu ai ce să faci, este normal după ce naști să fie probleme” – nu mi se părea deloc corectă sau normală.

Am căutat soluții și primele conferințe la care am fost pe această temă, în Paris și Londra, mi-au deschis orizontul către tratamente precum laser, PRP, Emsella. După ce am început să le aplic pacientelor mele, văzând îmbunătățirile pe care acestea le resimt, mi-am dorit ca femeile din toată țara să beneficieze de aceste tratamente, astfel încât am început să țin cursuri pentru medicii interesați, pentru ca ei la rândul lor să le poată trata.

Nu vă pot explica sentimentul pe care îl ai atunci când o pacientă se uită zâmbind în ochii tăi și îți spune ”Doamna doctor, mi-ați schimbat viața!”. Iar acest lucru se aplică atât pacientelor cu modificări după naștere cât și celor în menopauză sau după cancere. Tot cu laser și PRP am reușit să tratez paciente care după cancer de col și brahiterapie aveau dureri zilnice îngrozitoare la care de ani de zile căutaseră fără succes o rezolvare. Îmi amintesc cuvintele uneia dintre ele ”Durerea aceea zilnică din zona intimă nu doar că îmi afecta activitățile zilnice profesionale și viața de cuplu personală, dar erau ceva care îmi aminteau zilnic de faptul că am avut cancer… nu mă lăsau să uit acea experiență”.

Acum, când îmi amintesc cât de neputinciosă mă simțeam înainte gândind ”nu am tratament potrivit pentru această femeie pe care o văd că suferă” până la cuvintele pe care le aud tot mai des ”Nu îmi vine să cred cât mi-ați schimbat viața!”… realizez că acest drum între ele a fost o provocare: să îmi doresc să găsesc soluții, să le caut, să le învăț, apoi să le implementez în România. Acum sunt trainer certificat național și internațional pentru laserul Monalisa Touch și pentru tratamentul PRP în Ginecologie și pentru fotoliul Emsella. Și ce pot recomanda este ca atunci când nu ai o soluție, să mergi și să o cauți și să nu renunți până nu o găsești, deoarece o vei găsi.

Mereu am încercat să înțeleg persoana din față ca pe un ”întreg” și să nu mă limitez la ceea ce am învățat în facultate și rezidențiat. De aici a pornit masterul în Medicină Tradițională Chineză, care trebuie să recunosc a fost o mare provocare, fiind ceva total diferit de medicina pe care o știam, Yin, Yang, deficit sau exces de căldură sau frig, acupunctură, meridiane, plante… Și pe lângă acest aspect, o altă provocare a fost faptul că multă lume nu înțelegea de ce fac asta și încercau să mă descurajeze. În TCM totul este personalizat iar pacientul nu este văzut ca o serie de organe bolnave ce trebuie tratate separat, ci ca un sistem complex în care totul se influențează, pozitiv sau negativ. Astfel, găsind și tratând miezul problemei, toate celelalte simptome dispar automat. Simt că mă ajută să am această perspectivă holistică și un sfat din această poveste ar fi să nu renunți indiferent de ceea ce zic ceilalți atunci când simți că faci ceva ce este bine.

Capital: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Dr. Diana Mihai: Sunt CEO atât în firma de training cât și în firma medicală care mă reprezintă și pe lângă asta am și un blog www.drdianamihai.ro unde vorbesc despre toate afecțiunile cu privire la infertilitate. Nu știu dacă există o rețetă a succesului dar știu pentru ce mă apreciază atât pacientele cât și colegii medici: mereu sunt interesată să învăț ceva nou, să fiu la curent cu ultimele descoperiri în domeniul meu și totodată să aduc în România și să împărtășesc ceea ce învăț la diversele manifestări științifice. Am observat că atât în rolul de trainer cât și în relația cu pacientele sunt deschisă la idei noi și apreciez atât provocările noi lansate cât și sugestiile celorlalți. Cred că doar împreună putem crește și putem deveni mai buni și am observat că sunt apreciată pentru acest mod de gândire.

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Dr. Diana Mihai: Programul meu este foarte variabil, având în vedere că mă împart între ”rolul” de medic, cercetător și trainer. De obicei cam 3 zile pe săptămână mă ocup de paciente: monitorizare gravide și nașteri, tratamentul infertilității prin inseminare sau fertilizare in vitro, tratamentul problemelor de după naștere sau din menopauză cu laser, PRP sau EMSELLA. În aceste zile plec la 8 de acasă și mă întorc la ora 21-22 și încerc să îmi pun o pauză la prânz de o oră. Celelalte 4 zile din săptămână le dedic organizării de cursuri în Medicină Regenerativă pentru medici. Unele le țin în București, unele le țin în străinătate, cele mai recente fiind Dubai, India, Atena, Cairo. În plus, organizez și evenimente științifice online. Este necesar deci să îmi aloc timp pentru a cerceta subiectul pe care urmează să îl prezint (cam 5 zile pentru o nouă prezentare), apoi să alcătuiesc prezentarea și nu în ultimul rând să mă ocup de înscrierea participanților și de aspecte ce țin de organizarea practică a evenimentului. Majoritatea manifestărilor științifice au loc în weekend, deci weekendurile mi le petrec făcând research pentru noi evenimente sau organizând programul următorului curs sau îl petrec alături de medicii cursanți ori în avion spre sau dinspre un eveniment de acest tip.

Capital: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă? (atât profesionale, dar și personale)

Dr. Diana Mihai: Declar cu entuziasm că anul 2021 mi-a adus multe împliniri profesionale. În primul rând, am oficializat după 2 ani de muncă în acest sens, înființarea Societății Române de Estetică Ginecologică (SREG), în cadrul căreia sunt Membru Fondator și Președinte. În vederea îmbunătățirii vieții femeilor, am dorit să creez în România o comunitate medicală interesată de medicină regenerativă, cu accentul asupra restabilirii funcționalității aparatului genital feminin, atât după nașteri cât și odată cu intrarea în menopauză sau după cancere mutilante.

Mai mult decât atât, m-a entuziasmat faptul că am fost și premiată în iulie la Atena, în cadrul congresului mondial al Societății Europene de Estetică Ginecologică (ESAG), pentru înființarea și activitatea SREG.

În al doilea rând, am devenit Vice Președinte în cadrul Asociației Internaționale de Celule Stem și Medicină Regenerativă (IASRM), organizație ce a pornit din India, de la cercetătorul Prabhu Mishra și care are acum membri activi de pe toate continentele, practic din peste 54 de țări.

Pasionată de tratarea infertilității ce afectează viața unui număr din ce în ce mai mare de cupluri, am studiat tratamentele cu celule stem și sunt co-autor în singura carte ce are la bază, așa cum îi spune și numele: Tratamente de Medicină Regenerativă și cu Celule Stem pentru Infertilitate. Sunt singurul medic care a făcut aceste proceduri în România, unde deja am două paciente de la care aștept nerăbdătoare rezultatele, plus am avut o pacientă în Cairo. Este un domeniu nou la noi, însă cu studii de peste 15 ani în alte țări și mă bucur nespus că am reușit să fac disponibil acest tratament și femeilor din țara mea.

Recunosc că am lăsat ”împlinirile” personale pe un loc secund, dar cred că toate vor avea timpul lor în viață, la momentul potrivit.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

Dr. Diana Mihai: Ca și în alte domenii, am abordat trecerea de la interacțiunea față în față 1 la 1 la mediul online. Nu credeam că se pot face consultații online în Ginecologie, însă am fost plăcut surprinsă cât de multe pot rezolva de la distanță. Astfel, după ce văd pacienta o dată, îi monitorizez analizele și investigațiile complementare printr-o platformă online și o rechem doar în momentul în care are dosarul complet și urmează să facem procedura necesară. Am observat că este mai facil și pentru pacientă, multe nefiind din București sau fiindu-le dificil să își ia zile libere de la serviciu pentru a ajunge la consultație. Monitorizez astfel și paciente aflate în străinătate.

Am trecut la a organiza și cursurile online, astfel medicilor din alte orașe le este mai ușor (deoarece am avut medici din Arad, Timișoara, Constanța, Iași, Botoșani, Baia Mare, Sibiu, Cluj, Brașov etc). Partea hands-on bineînțeles o fac tot fizic, în București, dar am observat că faptul de a avea acces de acasă la înregistrările video cu teorie sau proceduri practice ajută multe persoane.

Încercând să ajung la un număr cât mai mare de paciente am fost realizator și prezentator și într-o emisiune TV intitulată ”Viitorul AZI, cu Diana Mihai”, unde în fiecare ediție am detaliat subiecte importante precum infertilitatea, prezervarea fertilității după cancere, menopauza, HPV, tratamente cu Celule Stem sau medicină regenerativă, și am avut și invitați experți internaționali în platou. Într-o consultație la cabinet de 20-30 de minute vă dați seama că este imposibil să abordezi în detaliu toate aspectele, astfel, acum după consult le recomand pacientelor să intre pe canalul meu de YouTube și să urmărească emisiunea în care am detaliat timp de 2 ore subiectul care este de interes pentru ele. Fiind informată, la următoarea vizită o pot lămuri cu privire la ceea ce nu a înțeles exact, însă deja femeia are mult mai multe informații și altfel merge discuția. Cred cu tărie că pacientul trebuie să participe la actul terapeutic pentru a avea un mai mare succes tratamentul: să i se explice ce i se întâmplă, ce urmează să i se facă și în ce va consta acest lucru.

Capital: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Dr. Diana Mihai: Recunosc că nu stau grozav la capitolul hobby-uri. Îmi place să călătoresc și să cunosc și să înțeleg civilizații, locuri și culturi diferite și îmi împlinesc această plăcere prin cursurile pe care le realizez în străinătate, unde învăț astfel multe lucruri interesante nu doar din punct de vedere medical. Îmi place muzica, mă relaxează să o ascult sau să o cânt (deși mă amuză că nu am talent în acest domeniu). Aș putea adăuga aici faptul că pe lângă cursurile de formator specializat și evaluator specializat am urmat câteva cursuri de dezvoltare personală, încercând să găsesc mai multe răspunsuri despre mine și să devin o persoană mai dezvoltată spiritual.

Capital: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Dr. Diana Mihai: Cred că depinde de domeniu… și nu mă simt în măsură să dau sfaturi în acest sens. Pot spune doar atât însă, femeile sunt prin definiție foarte empatice și sensibile. Dar de multe ori cred că pentru a avea succes aceste aspecte sunt calificate drept defecte. Din contră, cred că empatia, compasiunea și grija față de ceilalți sunt atu-uri care îți vor aduce succes. Cel puțin în Medicină.

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Dr. Diana Mihai: O femeie care consideră că, dacă cineva în lumea asta, femeie sau bărbat, a reușit să facă un anumit lucru, nu există motiv pentru care nu ar putea să îl facă și ea.

Capital: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Dr. Diana Mihai: Niciodată să nu spui niciodată.