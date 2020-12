Este vorba despre profesorul universitar american Ezra Vogel, expert în China şi Japonia. Potrivit Xinhua, acesta a încetat din viaţă duminică la vârsta de 90 de ani. Anunțul a fost făcut luni dimineață, de Centrul Fairbank pentru studii chineze de la Universitatea Harvard, transmie agerpres.

Vogel a fost „un adevărat erou al centrului nostru, un cercetător erudit şi un minunat prieten. Îi vom simţi lipsa”, a scris Fairbank Center pe Twitter.

Totodată, decesul său reprezintă „o lovitură dură pentru acest domeniu, mai ales în această perioadă critică, pentru că Ezra era un ferm susţinător al eforturilor de a injecta mai multă raţiune şi mai mult echilibru în gândirea SUA referitoare la China”, a notat pe Twitter analistul Michael Swaine, director pentru Asia de Est la Quincy Institute for Responsible Statecraft din Washington.

Dorința lui Vogel

De menționat este faptul că, într-un eveniment online care a avut loc în octombrie, Vogel a sugerat că SUA ar trebui să poarte discuţii la nivel înalt cu China, să aibă schimburi intelectuale şi desfăşoare cooperare economică.

„Competitorii pot discuta ca nişte competitori, dar nu trebuie să fie inamici. Pot fi concurenţi, pot fi suspicioşi, dar pot ţine lucrurile sub un oarecare control”, a indicat Vogel, autor, între altele, al volumului cu 900 de pagini intitulat „Deng Xiaoping şi transformarea Chinei”, publicat în 2011.

De asemenea, o altă renumită carte a sa, „Japan as Number One: Lessons for America” („Japonia ca nr. 1 – Lecţii pentru America”, 1979) a devenit un best-seller în Japonia. În carte, Vogel a explicat explicat motivele prosperităţii economice a Japoniei după al Doilea Război Mondial şi a lăudat practicile de afaceri nipone.

„Am scris pentru că am considerat că, în multe aspecte sociale, Japonia se descurcă foarte bine. Avea o rată scăzută a criminalităţii, o educaţie publică foarte bună şi la acea vreme avea birocraţi de foarte înaltă calitate, avea o societate foarte stabilă şi deschisă”, a spus Ezra Vogel într-un articol pentru Kyodo News, în 2016.

Vogel s-a retras din activitatea didactică în 2000.