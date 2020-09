Mai precis, este vorba despre faimoasa cântăreață de R&B Pamela Hutchinson, una dintre membrele trulei ”The Emotions”. Informația că aceasta a pierdut lupta cu viața a fost făcută publică și pe pagina oficială de Facebook a trupei.

„Pam a cedat în fața problemelor de sănătate cu care a luptat mai mulți ani. Acum, sora noastră frumoasă va cânta cu îngerii, în Rai, în liniște perfectă”, este doar o mică parte din mesajul postat pe site-ul de socializare de către trupa din care a făcut parte.

CNN relatează că aceasta a decedat vineri, 18 septembrie. Rudele aceteia, care sunt și celelalte membre ale formației, au cerut discreție din partea fanilor.

„Vă apreciem toate gândurile bune, pozele și videoclipurile pe care ați vrea să le postați pentru iubita noastră Pamela și, bineînțeles, și rugăciunile voastre”, transmite trupa. „O viață atât de frumos trăită merită să fie comemorată la fel. Te iubim, Pamela!”, mai este notat în mesajul de pe pagina de Facebook a formației ”The Emotions”.

Cine a fost Pamela Hutchinson

Potrivit BBC, Pamela Hutchinson este sora cea mică dintre cele care formau trupa The Emotions. Acestea și-au început cariera în anul 1960, în Chicago. După ce au devenit cunoscute pe plan local, acesteau au semnat cu legendara casă de discuri R&B, Stax, unde au lucrat cu artiști precum Isaac Hayes și David Porter.

Ulterior, acestea au fost luate sub aripa lui Maurice White, membru al trupei Earth, Wind and Fire. Acesta a produs cele două albume ale lor și a ajutat la scrierea singleului ”Best of my love”.

Drept răsplată, trupa The Emotions a returnat favorul și i-au ajutat pe cei de la Earth, Wind and Fire cu melodia ce urma să devină imnul disco al momentului, Boogie Wonderland.

Pamela Hutchinson apare într-un singur album, iar din anul 2000 devenise un membru permanent al trupei.