Doliu în România! Profesorul Mircea Babeș, eminent arheolog, s-a stins din viață

Doliu în România! Mircea Babeș, eminent arheolog, s-a stins din viață miercuri, 26 aprilie 2023, la onorabila vârstă de 81 de ani.

Nefericitul anunț a fost făcut, miercuri, de către Departamentul de Istorie antică, Arheologie, Istoria Artei și de Laboratorul de Arheologie „Dinu Theodorescu”.

„Am aflat cu tristețe vestea dispariției profesorului Mircea Babeș, eminent arheolog și profesor, unul dintre cei mai distinși specialiști în studierea epocii Latène în spațiul carpatic și dunărean.

Între anii 1997-2007 a fost titular al Facultății de Istorie din Universitatea din București, calitate în a jucat un rol foarte important în formarea tinerelor generații de arheologi români. Dumnezeu să îl odihnească!”, este mesajul postat, miercuri, pe pagina oficială de Facebook a Departamentului de Istorie antică, Arheologie, Istoria Artei.

„A plecat dintre noi profesorul Mircea Babeș (13 decembrie 1941 – 26 aprilie 2023), mult timp titularul cursurilor de Arheologie Generală și Arheologie Funerară la Facultatea de Istorie. Îi mulțumim pentru tot și îi urăm cale lină către stele”, este mesajul postat, miercuri, pe pagina oficială de Facebook a Laboratorului de Arheologie „Dinu Theodorescu”.

Despre profesorul Mircea Babeș

Mircea Babeș s-a născut pe data de 13 decembrie 1941, într-o familie de intelectuali: mama profesoară, iar tatăl inginer minier. După absolvirea Liceului „Dimitrie Cantemir” din București, a urmat cursurile Facultății de Istorie a Universității din București, promoția 1959-1964, unde a avut șansa să fie îndrumat de profesori de mare valoare, simțindu-se atașat de Ion Nestor, față de care a avut mult respect și considerație.

Între anii 1996 și 2007, a activat ca profesor titular de arheologie la Facultatea de Istorie a Universității din București, unde, dincolo de prodigioasa activitate dăscălească, dar și de conducere, a fondat prestigioasa bibliotecă a Seminarului „Vasile Pârvan”.

Doliu în televiziunea română! Dumitru Moroşanu s-a stins din viață

Din nefericire, tot miercuri, s-a aflat că Dumitru Moroșanu, fost redactor muzical, redactor de rubrică, realizator de emisiuni, redactor-şef adjunct și realizator la Cerbul de Aur, s-a stins din viață la onorabila vârstă de 80 de ani, potrivit familiei sale, citată de Realitatea PLUS.

Printre realizările sale se numără toate ediţiile Festivalului de Jazz de la Sibiu până în 1989, emisiunea „Album duminical” și filmul „La început a fost cântecul”. În 1985, Dumitru Moroșanu a fost investit în funcţia de director al concertelor muzicale excelent organizate („Vă place Opera?”, „Floarea din grădină”, „Cu mască sau fără mască”), iar în 1990 a fost numit Director al Departamentului Muzică, Spectacole, Varietăţi – în această calitate organizând șase ediţii ale Cerbului de Aur.

Cu ani de zile în urmă, Dumitru Moroșanu a vorbit despre implicarea sa la Cerbul de Aur.

„În ’68 a început Cerbul de Aur. Eu în ’68 nu am fost atunci la Brașov, trebuia să mă organizez, eram la Radio Iași în vremea aceea și trebuia să pot să ajung. Dar în ’69 am apărut acolo și cu ajutorul lui Dinu Săraru care era șeful Biroului de Relații cu Presa am obținut bilete, un loc în sală la festivalul Cerbul de Aur (…) Am avut norocul să stau lângă Gigliola Cinquetti.

Chiar așa a fost! Și nu numai asta, dar ca să vezi tu cum se întâmplă lucrurile în viață, anul ăsta are și ea un recital la Cerbul de Aur (n.r anul în care a dat acest interviu, disponibil la momentul actual de 3 ani pe platforma Youtube)”, spunea el într-un interviu acordat pentru Radio România Actualități.