Mai precis este vorba despre Adrian Ionescu, referent de specialitate în Departamentul de Competiţii al Ligii Profesioniste de Fotbal, a decedat la vârsta de 64 de ani din cauza unei boli incurabile la plămâni.

Anunțul decesului său a fost făcut pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

„Liga Profesionistă de Fotbal anunță cu durere și profundă tristețe decesul lui Adrian Ionescu, referent de specialitate al Departamentului de Competiții al LPF.

Adrian Ionescu împlinise 64 de ani în urmă cu câteva zile, fiind născut pe 7 decembrie 1956.

Ziarist de o deosebită valoare, Adrian Ionescu și-a dedicat întreaga viață acestei meserii și fotbalului, pe care l-a slujit în ultimele peste două decenii de viață în calitate de membru al Ligii Profesioniste.

Dumnezeu să-l odihnească!

Liga Profesionistă transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate!”, apare pe contul oficial al LPF.

Cine a fost Adrian Ionescu

Adrian Ionescu a fost ofițer de presă al Ligii Profesioniste de Fotbal în perioada în care Dumitru Dragomir era președinte, iar acesta a fost demis deoarece nu a dat zăpada din fața sediului LPF.

„Am fost chemat să particip la deszăpezirea care a avut loc aici, la noi, la LPF. La această acțiune au participat angajații, însă eu n-am putut să-i ajut, deoarece am suferit o operație și am o proteză în șold. În aceste condiții nu am cum să fac efort”, povestea, în 2012, chiar Adi Ionescu.

Adrian Ionescu a fost pe lista oficialilor spanioli de la Dinamo pentru postul de secretar general al clubului, informație dezvăluită de ProSport.