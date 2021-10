Deon Estus a murit luni la vârsta de 65 de ani, potrivit Daily Mail, iar anunţul morții sale a fost făcut pe contul său de Twitter. Acesta a fost basist al grupului Wham! şi al lui George Michael.

Deon Estus, artistul

Pe numele real Jeffery Dean Estus, s-a născut în Detroit în 1956. Acesta era cunoscut ca al treilea membru al Wham! şi a lucrat, între alţii, cu Tina Turner, Frank Zappa, George Clinton, Annie Lennox şi Elton John, informează News.ro.

Au fost mulți cei care i-au adus omagii pe reţelele de socializare. Printre aceștia s-a aflat şi Andrew Ridgeley, membru fondator al Wham!. Acesta l-a numit „un basist extrem de talentat, un personaj carismatic şi neastâmpărat, o stâncă a secţiunii ritmice din Wham!”.

În turneu cu George Michael

Basistul l-a acompaniat pe George Michael în turneul „Faith”, în perioada 1988 – 1989, şi a continuat să cânte cu el până în 2016, când starul pop a murit. Cei doi artiști au colaborat şi pentru single-ul „Heaven Help Me” (1989), care a beneficiat de vocea lui Michael şi care a ajuns pe locul al cincilea în Billboard Hot 100. Această piesă a fost inclusă pe albumul „Spell”, lansat de Estus în acelaşi an.

George Michael și faima

George Michael a vândut peste 100 de milioane de albume în toată lumea de-a lungul unei cariere care s-a întins pe aproape patru decenii, primul său album solo ‘Faith’, din 1987, fiind vândut în 20 de milioane de discuri şi ocupând prima poziţie în topuri, notează şi AFP, care aminteşte şi de succese ale artistului precum ‘Faith’ sau ‘Careless Whisper’.

Faima sa a crescut ca membru al duo-ului Wham!, cunoscut pentru hit-urile sale ‘Club Tropicana’ şi ‘Last Christmas.

Pop starul George Michael a avut un an 2010 dificil după ce a stat 4 săptămâni în închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Însă a fost și cel mai prosper an din punct de vedere al afacerilor. A avut de asemenea concerte care s-au vândut până la ultimul bilet în Australia. Toto în 2010 a achizitionat o luxoasa proprietate in peninsula Whales Beach, in apropiere de Sydney, în Australia. Vila a costat sase milioane de dolari, are cinci dormitoare, o piscina infinita si este mobilata dupa ultimele tendinte in materie de decoratiuni interioare.