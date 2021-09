Delia este una dintre cele mai iubite și excentrice artiste din România. Stilul său inconfundabil este apreciat de fani, iar cântăreața reușește de fiecare dată să-i surprindă pe aceștia cu schimbări radicale.

Potrivit declarației de avere din 2020, Delia a obținut, prin intermediul firmei sale, venituri totale de aproape 9 milioane de lei, iar profitul s-a ridicat la peste 4 milioane de lei. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor făcute publice de cântăreață, Delia mai are de recuperat de la partenerii de afaceri suma de 1.97 de milioane de lei.

Ce salariu are Delia la X Factor?

Salariul ei la emisiunea X Factor ar fi de 100.000 de euro. Totodată, să nu uităm că Delia este jurată și la iUmor, o altă emisiune care îi mai adaugă niște bani în conturi.

De asemenea, lunar îi mai intră niște bani în buzunar din concerte și albume scoase, iar soțul ei aduce cam aceeași sumă la bugetul familiei. Răzvan Munteanu este un prosper om de afaceri, care deține șase localuri în Centrul Vechi.

În ultima vreme, au tot existat zvonuri confom cărora Ștefan Bănică Jr. ar avea cel mai mare salariu de la ”X Factor”. Iar Delia… le-a confirmat! Nu a dezvăluit suma, dar în presă s-a speculat că ar fi vorba de un salariu de 200.000 de euro.

”Ștefan ia cei mai mulți bani. Dani are boala lui Bendeac, se pare, că și ăla e ”fiert”. Mereu mă întreabă cât am dat pe asta, cât am dat pe aia. I-am zis să nu mai fie așa superficial, că poate avea o surpriză. Nu toate lucrurile mele sunt scumpe.

Am fost obligată prin presiuni din partea producătorilor să fiu un pic elegantă, adică să nu vin în pijamale. Eu în rochie nu sunt același om, dacă ceva nu merge bine la emisiune, este pentru că a trebuit să mă îmbrac în rochie”, a declarat Delia la ”Neatza cu Răzvan și Dani”.