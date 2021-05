Doliu uriaș în fotbalul românesc! S-a stins prematur Ioan Danciu, figură carismatică a fenomenului fotbalistic din țara noastră.

A participat la numeroase emisiuni de profil, unde și-a exprimat mereu punctele de vedere, fără a se lăsa influențat de tendințele sau tabuurile vremurilor.

Doliu uriaș în fotbalul românesc! A murit la 69 de ani

Fostul arbitru Ioan Danciu a murit în noaptea de joi spre vineri, la vârsta de 69 de ani.

”Azi noapte, la ora 01, a trecut la cele veșnice tatăl meu drag, fostul mare arbitru de fotbal Ioan Danciu, în vârstă de 69 de ani. El a plecat dintr-o lume cu dor, într-o lume fără dor.

Corpul neînsuflețit va fi depus la Biserica Ortodoxă din Petros -Baru Mare. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace pentru că a fost un tată și un om minunat. Nu te vom uita niciodată!”, a fost mesajul postat de familia acestuia pe contul său de Facebook.

Născut pe 5 ianuarie 1952, Ioan Danciu a fost arbitru în prima ligă din 1989 până în 1997. Ulterior, acesta a fost conducător de la Jiul, FCM Bacău și FC Vaslui, potrivit gsp.ro.

După retragerea din arbitraj, a intrat în politică și a ajuns senator PC, apoi PDL, în mandatul 2004-2008.

Un om talentat

Danciu era renumit printre prieteni pentru talentul său de povestitor, dar și pentru modul spectaculos în care cânta.

”La ora actuala, fotbalul si sportul in general, necesită sume fabuloase pentru a face performanta. Acest lucru se datorează faptului ca a devenit profesionist. Pentru o echipa de fotbal începând cu Liga a 4-a pana la Liga 1, este nevoie de sume enorme.

Cluburile de Fotbal din Romania, ca sa reziste, au fost sponsorizate de aproape cei mai puternici oameni de afaceri din zonele respective, dar profitul lor nu a făcut fata, pt a întreține aceste echipe. Din aceasta cauza, au apărut oameni după Revoluție, care au ajutat fotbalul sa supravietuiasca, dar faptul ca, mult timp nu a fost legiferata sponsorizarea sportului de Comunități, a fost mult timp totul ambiguu.

Multi oameni de afaceri, chiar si cei care nu agreau fenomenul, au intrat in fotbal, pentru a se face cunoscuți, a câștiga notorietate, a intra in politica, si a ajunge in vârful piramidei.”, declara Ioan Danciu, într-un interviu acordat pentru romaniavippress.com.

