Doliu în lumea sportului! Felix Sienra, cel mai vârstnic olimpic din lume, s-a stins din viață

Cel mai bătrân olimpic din întreaga lume, marinarul uruguayan Felix Fructuoso Sienra Castellanos, s-a stins din viață la onorabila vârstă de 107 ani, la doar zece zile după ce își sărbătorise ziua de naștere. Anunțul decesului său a fost făcut de fiica lui, Magda.

„Și-a dat jos banderola de căpitan și a ieșit din barcă”, a declarat fiica sa pentru istoricul german Gunther Meindhardt, în momentul în care a dezvăluit faptul că tatăl ei s-a stins din viață.

Despre Felix Sienra

Felix Sienra s-a născut în 1916. Acesta a urmărit cum Uruguayul a câștigat Cupa Mondială FIFA din 1930 la Montevideo. Se crede că el ar fi fost ultimul martor al acelui meci care a trăit atât de mult.

„Am sărbătorit victoria cu prietenii, am făcut pește la grătar și am băut mult vin. Acea noapte a fost prima și ultima dată când m-am îmbătat cu adevărat”, a spus el câțiva ani mai târziu.

Deși a studiat Dreptul și a devenit avocat, a rămas strâns legat de sporturile de navigație, motiv pentru care a participat la Jocurile Olimpice de la Londra din 1948, însă probele de navigație au avut loc pe coasta din Torbay, în sud-vestul Angliei.

El a participat și la Firefly, cea mai bună performanță a sa fiind obținută în a doua cursă a seriei, când s-a clasat pe locul al doilea, dar a terminat competiția generală pe poziția a șasea.

Felix Sienra a fost vicepreședinte al Comitetului Olimpic din Uruguay și a fost comodor al Yacht Clubului din Uruguay din 1973 până în 1975 și, din nou, din 2003 până în 2005. Ultima dată a navigat într-o barcă la festivitățile organizate cu ocazia împlinirii a 100 de ani.

„Mă simt bine, mă simt în formă. Nu mă mai urc într-o barcă cu vele. Ultima dată când am făcut asta a fost când am împlinit 100 de ani. Atunci am făcut o excursie de mai multe zile pe o insulă paradisiacă”, a declarat Felix Sienra în ultimul său interviu acordat unui ziar.

În ianuarie 2023, acesta a atins cea mai înaintată vârstă a unui fost olimpic, depășindu-l pe deținătorul precedent al recordului – trăgătorul american Walter Walsh, care a participat și el la Jocurile Olimpice de la Londra din 1948.