Este anunţul momentului din Turcia, după cele două cutremure de peste 7,5 grade care au avut loc luni şi zecile de replici care au zguduit această ţară, dar şi Siria vecină.

Este doliu naţional în Turcia timp de şapte zile, potrivit decretului semnat de preşedintele Erdogan

Bilanţul comun provizoriu vorbeşte de peste 2.600 de morţi, însă totul ar putea creşte de la oră la oră.

Luni seară, preşedintele Recep Tayyip Erdogan a decretat doliu naţional timp de 7 zile în Turcia.

Drapelele vor fi coborâte în bernă în Turcia până la apusul soarelui, duminică, 12 februarie, se arată în acest decret.

În urma cutremurelor de luni, în Turcia au murit 1.651 de persoane şi cel puţin 11.159 sunt rănite, arată ultimul bilanţ prezentat de ministrul Sănătăţii, Fahrettin Koca. Mai mult, 3.471 de clădiri s-au prăbuşit în urma seismelor extrem de puternice.

Cele mai mari pagube au fost înregistrate în apropiere de epicentrul cutremurului, între Kahramanmaras şi Gaziantep, unde blocuri întregi de locuinţe se află în ruine sub zăpadă.

Agenţia de presă AFP transmite că seismele care au zguduit Turcia şi Siria au fost resimţite şi în Liban, Cipru, dar şi în Kurdistanul irakian.

Pe lângă cutremure, turcii se vor confrunta şi cu ger şi ninsori

Însă problemele sunt departe de a se fi terminat pentru Turcia. Peste zece provincii din estul ţării sunt sub avertizări de Cod galben şi Cod portocaliu de ger, ninsori şi vânt puternic până marţi, arată serviciilor meteorologice de stat din Turcia, potrivit CNN.

Sunt vizate inclusiv provinciile Osmaniye, Kahramanmaras, Adiyaman şi Malatya, zguduite în ultimele 12 ore de replici puternice ale cutremurului devastator de luni dimineaţă.

Provincia Gaziantep, acolo unde a fost epicentrul cutremurului, nu este vizată de avertizările meteo, însă ploi locale şi chiar ninsori sunt posibile acolo până marţi dimineaţă.

Temperaturile se situează cu 5 până la 8 grade Celsius sub medie în întreaga regiune. Temperaturile sunt aşteptate să scadă în următoarele două zile, în zona unde s-a produs seismul.

Până marţi dimineaţa, temperaturile vor oscila în jurul valorii de zero grade, dar miercuri şi joi dimineaţa temperaturile vor fi cu câteva grade sub zero.