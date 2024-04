Este doliu în televiziunea românească după ce una dintre cele mai cunoscute realizatoare de emisiuni s-a stins din viață.

Este vorba despre Ioana Bogdan, una dintre cele care făceau istorie în acest domeniu pe vremea în care TV-ul era alb-negru.

În urma decesului acesteia, Nicu Alifantis, și nu numai, i-au adus un omagiu.

Pe pagina sa de Facebook, Nicu Alifantis a spus despre regretata Ioana Bogdan că a fost o personalitate deosebit de importantă a Televiziunii Române.

De altfel, el spune că a colaborat foarte mult cu aceasta și că îi datorează foarte multe.

Artistul Adrian Enache a publicat și el pe rețelele de socializare un mesaj cu privire la tragicul eveniment. Acesta a precizat că există anumiți oameni datorită cărora el există acum din punct de vedere profesional.

Ioana Bogdan este unul dintre acești oameni. Artistul se declară norocos să facă parte din generația artiștilor cu personalitate. El mai spune că a avut mult de învățat de la regretata Ioana Bogdan.

În context, spune că ea este cea care l-a ajutat să fie cine este acum.

„Sunt OAMENI datorită cărora exiști profesional. Ioana Bogdan a fost una dintre „mămicile” artistului Adrian Enache. Am lucrat cu doamna Ioana Bogdan, am învățat de la ea, am fost norocos să fac parte din generația artiștilor cu personalitate. Ioana Bogdan va rămâne veșnic în inima mea pentru tot ce mi-a oferit, ca să devin ARTISTUL de azi. Dumnezeu s-o odihnească!” a transmis Adrian Enache.