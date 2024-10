Frank Fritz, care a străbătut SUA în căutare de antichități și obiecte de colecție pentru a le cumpăra și revinde în cadrul reality show-ului „American Pickers”, a murit.

El a murit luni seară la un azil din Davenport, Iowa, a declarat Annette Oberlander, o prietenă veche. Ea a spus că avea 60 de ani, nu 58, așa cum au spus unele site-uri și surse de știri.

Ea a spus că a fost la căpătâiul lui, la fel ca Mike Wolfe, care a jucat alături de Fritz timp de mai bine de un deceniu în programul History Channel.

Un amestec de „Antiques Roadshow” și „Hoarders”, emisiunea îi urmărește pe prieteni în timp ce străbat țara în căutarea unei bucăți de istorie.

Cei doi conduceau aproximativ 70.000 de mile pe an în căutarea pieselor care le captau atenția.

We are saddened to share that our friend and beloved member of The HISTORY Channel and American Pickers family, Frank Fritz, has passed away on September 30, 2024. pic.twitter.com/2kKSdgVqdS

— American Pickers (@americanpickers) October 1, 2024