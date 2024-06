Marele actor Hiram Kasten s-a luptat timp de șapte ani cu mai multe boli, inclusiv cu cancerul de prostată. Potrivit soției sale, actorul a murit la câteva ore după aniversarea a 38 de ani de căsătorie, scrie Deadline.

Marele actor Hiram Kasten a murit după o îndelungată suferință

Pe numele real Hiram Z. Kastenbaum a crescut în Bronx, iar cel mai mare vis al său a fost să devină actor. Îi plăcea să imite personaje celebre din filme și nu rata niciun spectacol în cartierul său.

După câțiva ani în care a făcut figurație pe scenele unor teatre obscure, a decis să-și încerce norocul în stand-up comedy.

Așa l-a cunoscut pe Jerry Seinfeld

A pus ochii pe The Comic Strip, unde vedetă era era Jerry Seinfeld. În curând a devenit un obișnuit al clubului. Cei doi au legat o prietenie care a durat mai bine de patru decenii. Tot aici Hiram a legat prietenii de-o viață cu actorii de comedie Paul Reiser, Larry Miller și Mark Schiff.

În anii 1980, a început să apară în emisiunea ”Catch a Rising Star” și, ocazional la ”The Improv, The Comedy Cellalar”.

La finele anilor ’80, Kasten s-a mutat la Los Angeles. A obținut un rol în episodul pilot al serialului „Dr. Paradise”. Au urmat și alte roluri, inclusiv în popularul serial „Seinfeld”.

De asemenea, a fost distribuit în seriale TV precum ”Mad About You”, ”Everybody Loves Raymond”, ”Curb Your Enthusiasm”, ”7th Heaven”, Brooklyn Bridge, ”The Fresh Prince of Bel-Air”, ”My Wife and Kids„, ”Men of a Certain Age”, ”Yes”, ”Dear” „Cybill and L.A. Law”.

Ulterior, și-a continuat cariera în stand-up comedy, performând în cluburi și pe vase de croazieră. A călătorit prin lume pe vase de croazieră de lux precum Seabourn, Royal Viking și Princess.

Unul din actorii din „Seinfeld” a murit luna trecută

Vestea morții lui Kasten vine la scurt timp după dispariția fulgerătoare a altui actor de comedie de peste Ocean. Comicul american Bill Saluga, membru fondator al trupei de comedie de improvizație ”Ace Trucking Company”, care a jucat în popularele seriale de televiziune „Seinfeld” și „Columbo”, a murit luna trecută.

Decesul lui Saluga a fost cauzat de insuficiență cardiacă. Saluga a fost un actor extrem de popular al anilor ’60 și ’70, fiind cunoscut pentru rolul din „You can call me Ray”, potrivit Looper.

Saluga a stat în ultimele opt ​​luni în spital și a murit în luna mai într-un hospice din Los Angeles, a declarat prietenul său, Bill Minkin pentru The Hollywood Reporter.

Personajul său a fost apoi preluat într-o serie de reclame la bere și în câteva emisiuni de televiziune ale anilor 1980. Unele dintre cele mai memorabile apariții ale lui Bill Saluga au fost cele din diferite producții americane, comedii sau seriale polițiste.

Apariții episodice în „Columbo”

De asemenea, a avut câteva apariții episodice în serialul polițist „Columbo”. A fost pe scenă la „The Mike Douglas Show” și a făcut schimb de replici și glume cu David Steinberg și legendarul Johnny Carson.

Recunoscut pentru talentul său și umorul fin, Bill Saluga a fost distribuit în serialul de mare succes „Seinfeld” și în alte sitcom-uri emblematice precum „Home Improvement” și „Curb Your Enthusiasm”.